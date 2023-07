Eine spannende Tennissaison geht zu Ende

Nachdem die Sommersaison 2023 für die Jüngsten des TC Trossingen im Großen und Ganzen erfolgreich war, zeigten am Ende nochmal alle, was sie auf dem Platz können. Die Saison zeigte den Kids bereits, was es heißt, Tennisspieler oder -spielerin zu sein.

Es wurde gegen Stärkere, gegen Schwächere und gegen eigene Tränen gekämpft. Alle Spielerinnen und Spieler sammelten nicht nur Punkte, sondern auch wertvolle Erfahrungen. Dass sie aber durchaus richtig im Tennissport waren, zeigten sie am vergangenen Mittwoch. Pünktlich zum Schuljahresende wurde das deutsche Tennisabzeichen vergeben.

Stolz durfte das Trainerteam das DTB–Abzeichen an 28 Kids ausgeben. Dafür mussten alle Altersstufen von U9 bis U15 ähnliche Aufgaben absolvieren. Neben Zielspielübungen auf der Vorhand– und Rückhandseite und einer genauen Aufschlagtechnik, wurde auch eine Sprintleistung in die Bewertung einbezogen. Denn wie diejenigen wissen, die schon einmal einen Schläger in der Hand hatten, kommt es im Match vor allem darauf an, den Ball zu bekommen. Ein gut ausgeführter Schlag macht den Rest.

Luisa Wenzler, Lisann Heizmann, Maurice Steinich, Elias Heizmann und Theresa Traub unterstützten Selina Steinich tatkräftig in der Durchführung des Abzeichens, sodass abends stolze Tenniskids mit einer Medaille vom Platz marschierten. Somit wurden Niederlagen, Schweiß und Tränen der Saison schnell vergessen. Auch die Motivation nächstes Jahr Gold zu holen war bei allen hoch.

Kommende Woche steht von Dienstag bis Donnerstag, 8. bis 10. August, das Tennis–Intensiv–Ferienprogramm auf dem Plan. Die Plätze sind bereits von der Stadt verteilt. Für Kurzentschlossene gibt es aber sicher noch einen freien Platz. Bei Interesse einfach über die Internetseite des TC Trossingen anmelden.

Ab dem 11. August bis zum Schuljahresbeginn legt das Trainerteam eine vierwöchige Trainingspause ein. In der ersten Schulwoche werden neue Trainingsstunden vergeben und Gruppen eingeteilt. Der Verein bietet jederzeit Schnupperstunden an und freut sich über tennisbegeisterte Kids und Erwachsene.