Eine Hans Bucher-Ausstellung als Werbung für Fridingen

Die Ausstellung AStadt ‐ Land ‐ AktA mit den Werken von Hans Bucher, die mit großer Resonanz seit dem 29. Mai in Schwäbisch Gmünd zu sehen ist, hat nun auch das Interesse an der Heimat und Wirkungsstätte des Fridinger Künstlers geweckt. Im Rahmen einer vom Museumsverein Schwäbisch Gmünd organisierten Exkursion besuchten 36 Interessierte Gmünderinnen und Gmünder am 26. September Fridingen und das Künstlerhaus Scharf Eck und scheuten dabei auch eine jeweils dreieinhalbstündige Busfahrt nicht. Begleitet wurden sie vom Leiter des Predigermuseums in Schwäbisch Gmünd, Dr. Max Tillmann sowie vom Kurator der Gmünder Hans-Bucher-Ausstellung Dr. Martin Pozsgai.

Uschi Hilscher, die Nichte von Hans Bucher, führt die Gruppe durchs Künstlerhaus Scharf Eck, in dem Hans Bucher aufgewachsen und bis zu seinem Tod 2002 auch gelebt hatte. Im Zentrum der Führung stand die Person Hans Bucher, die mehr war als nur ein Maler. So wurde bei der Führung deutlich, dass er auch Restaurator verschiedener Kirchen der Umgebung und Mitinitiator der Naturbühne Steintäle war, dass er das Heimatmuseum in Fridingen begründete, sich für die alemannische Fasnet engagierte und junge Künstler aus der Region gefördert hat. Neben seiner Kunst war er zeitlebens berufstätiger Malermeister und bis 1963 nebenher auch Wirt im Scharfen Eck. Seine zahlreichen kulturellen, landschaftspflegerischen und zivilgesellschaftlichen Aktivitäten riefen bei den auswärtigen Besuchern großes Staunen hervor.

Abgeschlossen wurde die Führung durchs Künstlerhaus Scharf Eck mit einem Rundgang durch Fridingen. Neben den Straßenzügen mit Fachwerkhäusern und dem Ifflinger Schloss war die Stadtkirche mit den Fresken von Alfons Epple und die Ölbergkapelle, die im Beuroner Stil gestaltet ist, Stationen der Stadtführung.

Nach einer Verköstigung in der Gaststätte Scharf Eck fuhr die Gmünder Reisegruppe weiter nach Beuron zu einer Klosterbesichtigung.

Die Ausstellung „Stadt-Land ‐ Akt“ von Hans Bucher ist im Museum im Prediger in Schwäbisch Gmünd noch bis zum 8. Oktober zu sehen. Weitere Informationen unter www.schwaebisch-gmuend.de/2023-hans-bucher.html.