Eindrückliche historische Exkursion für Abiturienten des GGW

Geschichtsunterricht an historischem Ort stand für die Zwölftklässler des Gymnasiums Gosheim-Wehingen mit ihren Lehrern Michael Mattes und Michael Honer beim Besuch des KZ-Friedhofs Schörzingen und der Gedenkstätte Eckerwald auf dem Plan. Dabei konnten die Schüler mit eigenen Augen sehen, dass die NS-Verbrechen nicht an weit entfernten Orten stattgefunden hatten, sondern auch hier „bei uns“.

Die Gedenkstätte erinnert an ein Konzentrationslager, das errichtet worden war, um Sklavenarbeiter zu beherbergen. Diese sollten im vorletzten Jahr des Krieges aus Schiefer Öl gewinnen, um den Krieg der Nazis anzutreiben. Aus dem aberwitzigen Plan, aus Stein Treibstoff zu gewinnen, wurde nichts. Gestorben sind dafür aber 529 Menschen - circa ein Viertel der KZ-Insassen, die unter furchtbarsten Bedingungen untergebracht waren und unter unbarmherzigen Umständen arbeiten mussten. Weitere 1774 Gefangene starben in Schömberg und Dautmergen.

Geblieben sind die Ruinen des KZ und der Industrieanlagen, die im Wald verfallen. Von den menschlichen Schicksalen des Ortes zeugen die Namen der Toten, die sich auf den Grabsteinen aber auch in einem Gedenkbuch und an Gedenktafeln in der Gedenkstätte finden. Hunderte Namen legen Zeugnis ab vom menschlichen Leid, dessen Zeuge der Ort war. Die Führung durch die Gedenkstätte übernahm die Vorsitzende der Initiative Eckerwald e.V. Brigitta Marquard-Schad selbst und traf dabei auf erkennbar interessierte Schülerinnen und Schüler.