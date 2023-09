Ein Nachmittag bei den Römern

Bei herrlichem Spätsommerwetter fand heuer das Kinderferienprogramm des Fördervereins Römisches Bad statt. Das Interesse war so groß, dass einige Kinder leider abgewiesen werden mussten. Wie in jedem Jahr konnten die jungen Gäste aus einem vielfältigen Angebot auswählen. Ob Lederriemen knüpfen, Perlenketten kreativ gestalten, Mosaike legen oder römische Kleidung anlegen, alle Jungrömerinnen und Jungrömer hatten ihren Spaß und waren mit Interesse dabei. Neu im Programm waren das Mischen alter Teesorten und das Abfüllen in mit Kartoffeldruck verzierten Beuteln. Grillwürste am offenen Feuer und die große Auswahl an kühlen Getränken bildeten einen willkommenen Abschluss bevor es bepackt mit den kleinen Arbeitsergebnissen nach Hause ging.

Am Abend hatte der Verein seine Mitglieder zu einem gemütlichen Hock in der Villa rustica eingeladen. Bei leckeren Pizzen aller Geschmacksrichtungen und allerlei Getränken entwickelten sich, im Freien bei angenehmer Septembersonne, gute Gespräche bevor der kühle Abendwind die Teilnehmer ins Badinnere trieb.