Ein Monat Musikunterricht geschenkt

Bei den Kursen der elementaren Musikpädagogik gibt es noch freie Plätze. Immer mittwochs von 15 bis 15.45 Uhr findet der Kurs „Musik für Knirpse“ statt. Unter der Leitung von Dipl. Musiklehrerin Claudia Reister wird gemeinsam musiziert, gespielt und getanzt.

„Musik für Knirpse“ richtet sich an Kinder in Begleitung eines Elternteils im Alter von zwei bis vier Jahren. Aufbauend auf diesen Kurs folgt mittwochs von 14.15 bis 15 Uhr die „Musikalische Früherziehung“ für Kinder von vier bis sechs Jahren. Bei beiden Kursen kann im kompletten Monat September kostenlos und unverbindlich geschnuppert werden.

Die Kurse finden im Nordflügel der Stadthalle Spaichingen statt. Gemeinsames Musizieren ist ein wichtiger Bestandteil der Kindesentwicklung und weckt verschiedene Begabungen. Musik fördert die Kommunikation und den sozialen Umgang miteinander.

Ab Oktober startet an der Primtalmusikschule das erste Instrumentenkarussell in diesem Schuljahr. Über einen Zeitraum von drei Monaten können drei frei gewählte Instrumente ausprobiert werden. Der Unterricht erfolgt im 30–minütigen Einzelunterricht und die Instrumente dürfen zum Üben mit nach Hause genommen werden. Durch die Vielzahl an unterschiedlichen Musikinstrumenten ist dies das optimale Modell, um sich für das richtige Instrument zu entscheiden und schon viele Teilnehmer haben so zu ihrem Wunschinstrument gefunden.

Das Instrumentenkarussell bildet die Brücke zwischen der musikalischen Früherziehung und dem Instrumentalunterricht. Dieses Angebot richtet sich an Kinder ab sechs Jahren, wobei auch ältere Kinder, Jugendliche oder auch Erwachsene daran teilnehmen können.

Mit viel Spaß und Vergnügen geht es dann weiter auf dem musikalischen Weg, wobei die aktive Beschäftigung mit Musik erwiesenermaßen die Konzentrationsfähigkeit, das Sozialverhalten und die schulischen Leistungen fördert und stärkt.

Aus dem Projekt „Bläserklasse“ wurde nach vier Jahren das Orchester der Primtalmusikschule. Oberstes Ziel ist die „Freude am gemeinsamen Musizieren“ und das musikalisch so anspruchsvoll als möglich. Für Berufstätige kann die Probe ein Ausgleich zum Alltag sein.

Weiter Informationen zu den Angeboten erhalten Sie unter der Telefonnummer 07424/905941 oder per Mail an [email protected].