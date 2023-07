Ein gelungenes Sommerfest des Musikverein Aldingen

Im Museumsgarten fand am Wochenende des 9. und 10. Juli das Sommerfest der Blasmusik statt.

Unter dem Motto „Böhmischer Abend“ eröffnete am Samstagabend die Darowaer Donauschwabenkapelle unter der Leitung von Franz Müller den musikalischen Abend mit Musik aus dem Heimatland.

Im Anschluss spielten die Aldinger „Sulzbach Musikanten“ unter der Leitung von Karl Jung und unterhielten die gut gelaunten Gäste mit Böhmischer Blasmusik.

Unter der Leitung Natalia Sentyshcheva, eröffnete der katholische Kinderchor den musikalischen Reigen zur Mittagszeit am Sonntag. Im Anschluss zeigte die Bläserklasse der Gemeinschaftsschule Aldingen, mit der Lehrerin Eva–Maria Sulzmann ihr erlerntes. Unter der Leitung von Karl Jung unterhielten die Bläserklasse und Jugendkapelle des Musikvereins die Gäste. Zur Kaffeezeit nahm dann die zahlreich sehr starke Jugendkapelle der Stadtkapelle Spaichingen, unter der musikalischen Leitung von Thomas Uttenweiler auf der Bühne Platz. Mit flotter Musik, zeigte die JuKa ihr können. Zum Festausklang unterhielt noch das Gesamtorchester des Aldinger Musikvereins.

Ein großer Dank geht an die Festbesucher an beiden Tagen. Ebenso an alle Akteure und die Helfer.