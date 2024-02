Eine Szenische Lesung von Hermann Melvills „Bartleby“ hat im Theater „Die Raben und die Trauben“ in Wurmlingen stattgefunden.

Es ist eine Geschichte, die manchen Zuschauer ratlos zurücklassen könnte. Denn in der Situation eines Verweigerers dem Leben gegenüber würden sich wohl die meisten Menschen nicht sehen. Aber Bartleby, die Hauptfigur der Geschichte, entzieht sich nach und nach jeder Übernahme von Aufgaben und damit auch Verantwortung.

Warum tut er das? Immerhin ist die Aufgabe, der er sich verweigert eher eine monotone, bar jeder Kreativität. Zumindest hier ist ein Anknüpfungspunkt zur Realität unserer Tage. Bürokratie, zum Beispiel, fördert nicht gerade schöpferische Akte und Lebensfreude. Dennoch lässt die Geschichte Motive für eine Verweigerung nur vage zu Tage treten. Das ist einerseits die Chance, bei sich eigene Verweigerungen aufzuspüren. Andererseits kann das auch eine Weltsicht fördern, die zu einem Lebenspessimismus, zu Fatalismus und selbstzerstörerischer Passivität führen könnte.

In der hervorragend gestalteten szenischen Lesung des Schauspielers Dietrich Schulz (Esslingen) am 27. Januar ist es ihm gelungen, den Zuschauern die Ambivalenz in dieser Geschichte nahezubringen. Unterstützt mit ausdrucksstarken Gesten und Spannung erzeugenden Brüchen, ist das Publikum anderthalb Stunden in konzentrierter Aufmerksamkeit gehalten worden. Ein beeindruckender Abend, der mit einer weiteren szenischen Lesung über ein regional interessierendes Thema im Frühsommer fortgesetzt werden wird.