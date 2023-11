Ehrungsabend in der Festhalle Mühlheim

Am Freitag, 13. Oktober, veranstaltete die Stadtkapelle Mühlheim einen Festakt, in dessen Rahmen insgesamt 22 Ehrungen für Treue und große Verdienste für den Verein durchgeführt wurden. Zudem wurden erstmals die Absolventen der D-Lehrgänge aus dem Jahr 2023 geehrt.

Der Abend wurde von der Stadtkapelle Mühlheim mit dem Marsch Admiral Stosch musikalisch eröffnet. Was wäre ein Verein ohne das Engagement, ohne den Einsatz und ohne die Begeisterung vieler Menschen? Und was wäre ein Verein ohne gelebte und gepflegte Gemeinschaft? Ganz wichtig ist die Förderung und Qualifikation der Jugendlichen und deren Integration in die Vereinskultur, um die bevorstehenden Aufgaben zu bewältigen.

Ehre wem Ehre gebührt! Daher wurde dies im Rahmen eines Festakts in der Festhalle Mühlheim am Freitag, 13. Oktober, durchgeführt.

Allen Jubilaren und Geehrten wurden zwischen den unterschiedlichen Ehrungsblöcken musikalisch durch die aktiven Musikerinnen und Musiker gratuliert. Hier wurden Musikstücke wie zum Bespiel „Ein halbes Jahrhundert“, „Jubiläumsklänge“ und dem „Astronautenmarsch Marsch“ gespielt.

Folgende Personen wurden durch Herr Ottmar Warmbrunn, Kreisverbandsvorsitzender Rottweil-Tuttlingen oder intern durch die Stadtkapelle Mühlheim geehrt und erhielten Ehrungsnadeln, Urkunden und Präsente.

D-Lehrgänge: Julia Lang, Nora Merkle, Sophia Biselli, Marie Pfeiffer, Kyra Leibinger, Thomas Hülse, Max Leibinger und Adrian Telschow.

Verbandsehrungen: 10-jährige aktive Mitgliedschaft ‐ Ronja und Cora Hilzinger, Luana Fodor, Thomas Pfeffer.

20-jährige aktive beziehungsweise fördernde Mitgliedschaft ‐ Thomas Kalmbach (a), Katharina Dölle (f), Martin Weiss (f), Beate und Raphael Krämer (f).

30-jährige aktive Mitgliedschaft ‐ Jan Prior.

40-jährige Gesamtmitgliedschaft ‐ Andrea Haselmeier.

40-jährige aktive Mitgliedschaft und 25-jährige Funktionärstätigkeit ‐ Ralf Lang.

Ehrenmitgliedschaft ‐ Tanja Eichwald, Holger Hirsch.

Am Ende der Veranstaltung dankte Jörg Eichwald allen Beteiligten für ihr Engagement für die Stadtkapelle, bevor dann alle den Abend in geselliger Runde gemeinsam ausklingen ließen.