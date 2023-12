Ehrungsabend der Gemeinde Aldingen

Bürgermeister Fahrländer begrüßte alle Gäste erstmalig im großen Saal des neuen Rathauses zum 32. Ehrungsabend der Gemeinde. Eine stattliche Anzahl der zu Ehrenden sowie deren Betreuer, Verwandte und Bekannte nahmen an diesem besonderen Ereignis teil.

Weiterhin konnten einige Vereinsvorstände und Vertreter der Vereine, Mitglieder des Ehrungsausschusses sowie Gemeinde- und Ortschaftsräte begrüßt werden. Geehrt wurden alle diejenigen, die nach den Ehrungsrichtlinien der Gemeinde im Zeitraum vom 1. Juli 2022 bis zum 30 Juni 2023 besondere Leistungen im sportlichen oder kulturellen Bereich hervorgebracht haben. Musikalisch umrahmt wurde der Ehrungsabend durch die Jugendkapelle des Musikvereins Aixheim unter der Leitung von Andreas Michel und Martin Gruler.

Der Bürgermeister verkündet, dass er insgesamt 58 Ehrungen für Mannschaften sowie für Einzelpersonen aussprechen darf. Dieses Jahr wurden ausschließlich sportliche Leistungen geehrt, da aus anderen Bereichen keine Anträge bei der Gemeindeverwaltung eingegangen sind. Alle geehrten Sportlerinnen und Sportler haben durch ihre individuellen Leistungen die Kriterien der Ehrungsrichtlinien der Gemeinde erfüllt und sind würdige Vertreter ihrer Sportart.

Herr Fahrländer betonte, dass die Anzahl der zu Ehrenden beweist, dass in den Vereinen, Organisationen und in der gesamten Bevölkerung von Aldingen und Aixheim sehr viele Talente versteckt sind. Weiterhin nutzte Bürgermeister Fahrländer die Gelegenheit, sich bei allen ehrenamtlich Tätigen in Aldingen und Aixheim zu bedanken, die egal in welcher Art und Weise, für das Gemeinwohl tätig sind.