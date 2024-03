Ehrungen beim Posaunenchor Neuhausen ob Eck

Pfarrer Jürgen Schuster nahm den Gottesdienst in der Gervasiuskirche in Neuhausen ob Eck zum Anlass, über die Musikinstrumente zu predigen. Passend zu der Ehrung verdienter Bläserinnen und Bläser sagte Schuster, dass die Musikinstrumente so alt seien wie die Menschheit. Er nahm die zahlreichen Gottesdienstbesucher auf eine Reise über die Anfänge der Musikinstrumente bis zu den heutigen Klängen der Posaune mit. „Kann etwas sinnstiftender sein, als Musik zu machen im Posaunenchor, sagte Schuster, der selbst Bläser im Posaunenchor ist. Und Blasmusikinstrumente regen alle Sinne an, fügte Schuster in seiner Predigt hinzu.

Die Bezirksposaunenwarte Ernst Merkel und Fritz Hölle ehrten während des Gottesdienstes langjährige Posaunenchormitglieder. Für 30 Jahre Treue in der Posaunenarbeit wurden Hubert Hepfer und Siegmund Rudholzner mit einer Urkunde und einem Begleitschreiben vom Landesposaunenwart. sowie der silbernen Anstecknadel des Evangelischen Posaunendienstes in Deutschland geehrt. Für 40 Jahre wurde Frank Kliche mit einer Urkunde und einem Begleitschreiben vom Landesposaunenwart sowie der goldenen Anstecknadel des Evangelischen Posaunendienstes in Deutschland geehrt. Auf 50 Jahre Treue in der Posaunenarbeit kann Christine Heß zurückblicken. Sie wurde mit einer Urkunde und einem Begleitschreiben geehrt. Die vergessene Ehrung für Christine Heß mit der goldenen Anstecknadel werde nachgeholt, so Ernst Merkel in seiner Laudatio. Alle Geehrten erhielten vom organisatorischen Leiter des Posaunenchores, Werner Schad und musikalischen Leiter, Klaus Lang ein Weinpräsent und den verdienten Beifall der Besucher.