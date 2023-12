Ehrungen bei der Feuerwehr Tuttlingen

Zehn langgediente Feuerwehrleute wurden von Erstem Bürgermeister Uwe Keller geehrt. Vier von ihnen sind bereits seit 60 Jahren dabei.

Bei der Feier im Sitzungssaal des Rathauses dankte Keller für das Engagement. Vor allem die Bereitschaft, sich über viele Jahrzehnte für die Gemeinschaft einzubringen, verdiene höchsten Respekt.

Das Ehrenzeichen in Silber für 25 Jahre erhielt Hauptfeuerwehrmann Steffen Martin von der Abteilung Eßlingen. Die Ehrenurkunde für 40 Jahre ging an Hauptfeuerwehrmann Frank Martin Harwarth von der Altersabteilung Möhringen sowie Brandmeister Christian Sattler von der Altersabteilung Nendingen. Das Ehrenzeichen in Gold für 40 Jahre erhielten Oberbrandmeister Rudolf Mall von der Abteilung Tuttlingen, der auch als stellvertretender Kommandant aktiv ist, sowie Hauptfeuerwehrmann Olaf Oczko von der Abteilung Tuttlingen, der sich auch um die Öffentlichkeitsarbeit kümmert. Eine Ehrenurkunde für 50 Jahre wurde an Oberlöschmeister Heinrich Grimm von der Altersabteilung Möhringen überreicht.

Ehrenurkunden für 60 Jahre gingen an den langjährigen Stadtbrandmeister Günther Benz von der Alterabteilung Tuttlingen, an Löschmeister Wilhelm Bertsche und Löschmeister Herbert Honer von der Alterabteilung Möhringen sowie Oberlöschmeister Vinzenz Huber von der Alterabteilung Nendingen.

Auf dem Foto sind (von links): Ortsvorsteher Günther Dreher, Kreisbrandmeister Andreas Narr, Erster Bürgermeister Uwe Keller, Rudolf Mall, Ortsvorsteher Franz Schilling, Ortsvorsteher Armin Schmid, Günther Benz, Kreisfeuerwehrverbandsvorsitzender Fritz Frey, Vinzenz Huber, Steffen Martin, Abteilungskommandant Thomas Biehler, Olaf Oczko, Abteilungskommandant Dominik Reichle, Heinrich Grimm, Abteilungskommandant Markus Wetzel, Kommandant Klaus Vorwalder.