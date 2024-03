Ehrung für 65 und 40 Jahre Mitgliedschaft im Imkerverein

Am 21.03.24 traf sich der Imkerverein Tuttlingen zur Mitgliederversammlung. Dabei konnten langjährige Mitglieder für ihre Treue und ihr Engagement für den Verein geehrt werden.

Für 65 Jahre Mitgliedschaft wurde unser Ehrenmitglied Kurt Herzog aus Tuttlingen geehrt. Kurt hält seit 75 Jahren Bienen. Seine berufliche Tätigkeit als Gärtnermeister und Leiter der Stadtgärtnerei Tuttlingen kam auch dem Verein zu Gute. Er hatte sich 12 Jahre lang im Verein um die Bienenweide gekümmert, außerdem war er 24 Jahre im Ausschuss tätig. Er hält mit seinen 92 Jahren immer noch zwei Bienenvölker.

Für jeweils 40 Jahre Mitgliedschaft im Verein wurden Josef Sibla aus Mühlheim und Rainer Lang aus Mahlstetten geehrt. Sie erhielten die Ehrennadel in Gold des Landesverbandes württembergischer Imker. Beide betreiben seit mehr als 40 Jahren eine Imkerei und sind während dieser Zeit dem Verein treu geblieben.

Das abwechslungsreiche Jahresprogramm wurde vorgestellt. Neben den regelmäßigen Fortbildungsveranstaltungen im Altental und einer Waldbegehung mit Suche nach Honigtauerzeugern, gibt es eine gemeinsame Veranstaltung mit den Imkerkollegen aus Trossingen und Spaichingen über Bienenkrankheiten (Referentin Dr. Eva Frey). An weiteren Terminen werden praktische Erfahrungen beim Backen und der Herstellung von Aufstrichen mit Honig gesammelt.

Der Imkerverein Tuttlingen führt in Kooperation mit dem Verein in Spaichingen eine Neuimkerschulung durch, dazu stehen 11 Praxistermine und 5 Theorietermine im Laufe der kommenden Monate an. Am 25.04.24 findet in Mühlheim gemeinsam mit dem BUND Tuttlingen eine Veranstaltung über Wildbienen statt. Der renommierte Wildbienenexperte und Buchautor Dr. Paul Westrich nimmt uns und weitere interessierte Personen auf eine Reise in die faszinierende Welt der Wildbienen mit.

Zudem standen Wahlen an, nachdem die zuletzt gewählten Vorstände nicht mehr zur Wahl standen. Der langjährige ehemalige Vorsitzende Helmut Riess hat sich glücklicherweise erneut bereit erklärt, das Amt des 1. Vorsitzenden zu übernehmen. Keven Kirse, der bisherige Schriftführer, konnte für das Amt des 2. Vorsitzenden gewonnen werden. Schriftführerin wurde jetzt Susanne Klaus. Der langjährige Kassierer Martin Kempf hat sich erneut zur Wahl gestellt und wurde für weitere 4 Jahre gewählt. Als Beisitzer fungieren Christian Karl, Markus Heubach und Louisa Bonacker.