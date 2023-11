Ehrung beim Männergesangverein Mahlstetten

Im Rahmen des Herbstfestes beim Männergesangverein Mahlstetten wurde dem aktiven Sänger und Ehrenmitglied Nikolaus Schutzbach eine sehr seltene Ehrung zuteil: Der Vorsitzende Peter Bronner zeichnete ihn für „65 Jahre aktive Sängertätigkeit“ mit dem „Ehrenbrief des Schwäbischen Chorverbandes“ aus. Als Geschenk des Vereins gab es noch eine Tischuhr dazu, damit, wie Peter Bronner schmunzelnd meinte, der Jubilar auch weiterhin keine einzige Singstunde versäume. Dies habe durchaus einen bedeutsamen Hintergrund, gelte doch Nikolaus Schutzbach in den Sängerreihen als derjenige mit den allerwenigsten Fehlzeiten über einen sehr langen Zeitraum, wobei die Sänger durchaus pro Jahr über 50 Termine (Proben und Auftritte zusammengezählt) hätten. Als Ausschussmitglied habe Nikolaus Schutzbach 19 Jahre lang Vereinsentscheidungen mitgetragen, bis zum heutigen Tag sei er auch Mitglied des Musikausschusses. In jungen Jahren habe er in seinem Amt als Fähnrich zwölf Jahre lang die Sänger bei freudigen und traurigen Anlässen begleitet. Darüber hinaus wirkte Nikolaus Schutzbach in seiner durchaus humorvollen und sehr kameradschaftlichen Art mit guter Baritonstimme bei vielen Fasnachtsveranstaltungen mit.

