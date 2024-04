Um 10.03 Uhr fällt am Ostermontag in Egesheim ein Schuss. Lange hallt das Geräusch noch von den umliegenden Bergen. Schwere Regenwolken hängen wie nasse Watte an den bewaldeten Hängen. Ein Bild, das schon fast dramatisch wirkt. Plötzlich werden Jubelschreie und Anfeuerungsrufe laut: Das Egesheimer Eierschupfen ist eröffnet.

Trotz schlechtem Wetter und unfreundlichen Temperaturen säumen zahlreiche Menschen den Sportplatz und die „Rennstrecke“ in Egesheim. Alle wollen dabei sein, wenn Bürgermeister Hans Marquardt gegen geworfene Eier kämpft, beziehungsweise sie fängt. Läufer Fabio Loi und Schupferin Pia Weiß haben sich aufgewärmt, sind an ihren Startpositionen. Pia trägt Fußballschuhe. Bei der aufgeweichten Wiese des Sportplatzes in Egesheim sicherlich eine gute Idee. Seit den frühen Morgenstunden hatte es heftig geregnet, doch zum traditionellen Oster-Event hat Petrus zumindest die Schleusen geschlossen, auch wenn die Sonne sich nicht blicken lassen will.

Eier möglichst heil ablegen

Um was geht es? Läufer Fabio Loi startet an der alten Mühlen und läuft eine Strecke von genau zwei Kilometern. Während er läuft, muss Schupferin Pia versuchen, 40 Eier, die mit einem Abstand von einer Elle in einer Linie auf dem Sportplatz platziert wurden, einzusammeln und dem Fänger - Bürgermeister Marquardt - zuzuwerfen. Letzterer versucht, die Eier unbeschadet in einem mit Spreu gefülltem, flachen Korb zu fangen.

Läufer Fabio Loi schaffte die Strecker in knapp siebeneinhalb Minuten. Nächstes Jahr wird er zum Schupfer. (Foto: Isabell Drießen )

Knapp siebeneinhalb Minuten dauert das Spektakel, dann erscheint Loi an der Ziellinie und gewinnt damit das diesjährige Duell. Pia hat noch etwa eineinhalb Minuten gebraucht, bis sie alle ihre Eier eingesammelt und in den Korb des Fängers verbracht hatte. Lediglich drei oder vier Eier sind zerbrochen, ihre Würfe waren sehr zielführend. Regelmäßige Beobachter der Egesheimer Schupf-Spiele werden bemerken, dass dies eine sehr gute Zeit ist. Im letzten Jahr erreichte Fabienne Villing beispielsweise eine Zeit von acht Minuten und zwei Sekunden.

Tradition ist fast 200 Jahre alt

Das Eierschupfen hat in Egesheim bekanntlich Tradition und wird bereits seit 1832 ausgetragen. Auch weit über die Grenzen des Heubergs hinaus kennt man diesen Brauch. Doch warum machen ihn gerade die jungen Leute mit? Was treibt sie an? Denn als Schupfer und Läufer werden immer die 20-jährigen des Dorfes herangezogen. Schupferin Pia Weiß (20), die gerade ein Duales Studium bei der Sparkasse absolviert, hat dazu eine ganz klare Meinung: „Ostermontag ohne Schupfen, nee,“ lacht sie. „Das Eierschupfen ist einfach eine Tradition, die wir erhalten wollen. So einfach ist das.“

"Jedes Jahr am Ostermontag": Das Eierschupfen in Egesheim hat Tradition. (Foto: Isabell Drießen )

Zustimmend nickt auch Fabio. Der 18-jährige wird im nächsten Jahr als Schupfer antreten, denn eigentlich ist er in 2024 noch zu jung. Doch da die 19-jährige Larissa Behm wegen Krankheit absagen musste, springt Fabio ein. Potenzielle Läufer für das nächste Jahr dürfen sich also schon mal auf ein schnelles Match freuen. Beide Akteure machten deutlich, dass es ihnen um den Erhalt von Traditionen geht, weniger um ein sportliches Event. Doch was wissen sie darüber?

Vieles ist nicht so genau bekannt

Einander ergänzend erzählen die drei die Geschichte vom Jüngling, der 1832 als Fremder nach Egesheim kam und die Tochter des Müllers freien wollte. Um dafür die Erlaubnis zu erhalten, musste er sich vorher jedoch als Fänger beim Schupfen beweisen. Seit dem ein Fänger später auch Bürgermeister wurde, obliegt es dem Amtsträger bis heute als Fänger zu fungieren. Wie der erste Fänger hieß, woher er kam und warum, das ist nicht bekannt.

Auch auf die Frage, warum dieses österliche Event seit dieser Zeit jährlich wiederholt wird, gibt es nur Vermutungen. Während die Jüngeren „keine Ahnung“ haben, weil sie noch die darüber nachgedacht hätten, hat der stellvertretende Bürgermeister Hans Dreher eine eigene Idee: „Wir waren das Armenhaus hier auf dem Heuberg,“ erklärt er. „Die Menschen hatten nichts. Da haben sie jede Gelegenheit genommen, die es zum Feiern gab.“ Bürgermeister Marquardt kann leider auch nichts zur Antwort beitragen, obwohl er intensiv recherchiert habe. Zu der Person des ersten Fängers sei nichts bekannt.

Ein Fremder gewann

Schaut man auf die Anfänge des Eierschupfens, auf das Jahr 1832, stellt man schnell fest, dass es die Zeit des Vormärzes ist. Es ist eine Zeit, in der die Bauern aufbegehrten. Man war es leid der Obrigkeit zu folgen. Frankreich hatte seine Revolution bereits 1789 erfolgreich abgeschlossen und von Deutschland aus schielte man neidisch auf die neuen Bürgerrechte der Nachbarn.

An Pfingsten kam es in Hambach in der Pfalz zu größten Demonstration dieser Zeit. Vielleicht war der erste Fänger auf dem Weg dorthin? Vielleicht war die Liebe stärker als der Lockruf der Revolution - die ja auch bekanntlich 1848 scheiterte. Trug so vielleicht der erste Schupfer den Geist der Aufklärung nach Egesheim? Fakt ist, der Fremde begehrte gegen Regeln auf und gewann.

Geschafft: Beim Egesheimer Eierschupfen gibt es nur Sieger: v.l.n.r. Edgar Sauter (Hüter des Siegerkruges seit 26 Jahren), Läufer Fabio Loi und Schupferin Pia Weiß. (Foto: Isabell Drießen )

Wenn sich jemand fragt, warum es gerade Eier waren, die hier zum Gegenstand wurden, dem sei gesagt, dass sie im 19. Jahrhundert besonders auf dem Land auch als Zahlungsmittel verwendet wurden. Zudem durften sie in der Fastenzeit nicht gegessen werden, wurden also gesammelt. So fiel es 1832 wahrscheinlich - trotz nicht gerade üppig gedeckter Tische - nicht schwer, 40 Eier aufzutreiben. Heutzutage muss man sich allerdings möglicherweise fragen, ob das Werfen mit Lebensmitteln noch zeitgemäß ist, angesichts des Hungers in der Welt.

Doch auch hier haben die Egesheimer eine klare Meinung: „Unsere Eier haben Tradition, sie zu ersetzen, kommt nicht in Frage.“ Wer möchte denn auch schon darauf verzichten, den Bürgermeister mit Eigelb verziert zu betrachten?