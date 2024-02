Noch muss der gesamte Monat ausgewertet werden, aber mit streckenweise bis zu 5,7 Grad Celsius zu viel könnte der Februar der wärmste seit den Aufzeichnungen gewesen sein. Die Tage, an denen die Temperatur an der 15-Grad-Marke gekratzt hat, lockt seit Wochen Schneeglöckchen und andere Frühblüher und natürlich auch Gärtner heraus, die ihre Gärten fit fürs neue Jahr machen wollen. Und das kann im schlimmsten Fall tödlich sein.

Tödliche Gefahr

Wenn nämlich Laubhaufen, „unordentliche“ Ecken im Garten eigentlich das Schlafplätzchen für Igel sind, in denen die bis Ende April schlafen sollten, wird es kritisch. Denn wenn Igel jetzt aufgescheucht werden, werden sie mit hoher Wahrscheinlichkeit verhungern.

Denn das, was sie fressen, ist entweder noch nicht geschlüpft oder schläft auch noch: Insekten, Engerlinge, Maden, Schnecken, Spinnen und anderes. In der Gegend um Stuttgart, wo es zwei, drei Grad wärmer ist, als auf dem Heuberg, spüren die Igelauffangstationen und Tierheime bereits die klimawandelbedingte zu frühe Gärtnerleidenschaft.

Auf dem Heuberg ist es kälter - zum Glück

Auf dem Heuberg hingegen ist noch alles in grünen Bereich. Der „Kittel kälter“ kommt auch den Igeln zugute. Bernd Kaiser, der seine Frau Anett Kaiser mit ihrer Igelauffangstation in Egesheim tatkräftig unterstützt, meldet: „Bei uns ist alles ruhig“.

Manchmal komme es vor, dass ein Igel aus dem Winterschlaf aufwache und dann wie in Trance herumirre - manchmal auch ein bisschen Futter fresse, und sich dann aber wieder zügig verkrieche und weiterschlafe, erzählt Kaiser. Deshalb sei es auch wichtig, die Tiere einfach in Ruhe zu lassen und ihnen höchstens ein Schälchen mit Futter (siehe Tipps für Igelfreunde) hinzustellen.

14 Überwinterungsgäste in Egesheim

Kaisers haben derzeit 14 stachelige Überwinterungsgäste, die letzten Herbst Hilfe brauchten. Sie schlafen - im Keller, im Schuppen und im Garten in selbst gezimmerten Boxen oder einfach nur in umgestülpten, mit einer Öffnung an der Seite versehenen Blumentöpfe ohne Abflussloch, damit es innen trocken bleibt. einer sei tatsächlich herumgeirrt im Halbschlaf, habe ein bisschen gefressen und sei denn wieder in seiner Höhle verschwunden, erzählt Bernd Kaiser.

6 Tipps für Igelfreunde 1. Wenn Igelchen im Herbst tagsüber herumirren, stimmt etwas nicht und man muss sich kümmern 2. Wenn erwachsene Igel unterm Jahr insgesamt tagsüber herumirren, könnte etwas nicht stimmen. Wenn sie abgemagert oder ausgetrocknet wirken, brauchen sie Hilfe. 3. Füttern kann man Igel mit Eiern, gekochtem Hühnchen (natürlich ohne Gewürze) oder auch getreidefreiem Katzenfutter. Und keine Milch. Getreide können Igel nicht verstoffwechseln und sterben im schlimmsten Fall, sagt Anett Kaiser. 4. Mähroboter aus dem Garten verbannen, denn sie sind eine tödliche Gefahr für Igel, andere Kleintiere, Haustiere und Insekten. Und wenn es unbedingt sein muss, dann Mähroboter nur auf einer kleinen Fläche, unter Aufsicht und niemals in der Dämmerung oder nachts benutzen, wenn die Tiere unterwegs sind. Und andere Flächen möglichst naturnah belassen, damit sich dort Biene und Co. und Vögel und andere Tiere verstecken und an Pollen, Nektar oder Samen bedienen können. 5. Den Garten im Herbst nicht „aufräumen“ oder zumindest immer Laubhaufen, Holzbeugen Grünschnitt oder anderes liegen lassen, damit Igel überwintern können. 6. Diese Stellen und weitere Flächen im neuen Jahr erst Ende April/Anfang Mai fürs neue Jahr vorbereiten und Laubhäufen entsorgen, denn dann wachen Igelmänner und -Frauen sich auf Partnersuche. Erstere ein bisschen früher um bessere Ausgangspositionen beim weiblichen Geschlecht zu haben, sagt Bernd Kaiser. Die Igelfrauen, die ab Mai denn allein mit der Aufzucht des Nachwuchses beschäftigt sind, dürfen dafür noch ein bisschen länger schlafen. Kritisch wird es für den zweiten Wurf im Herbst, denn wenn es kalt wird sucht sich die Mutter ein Plätzchen zum schlafen. Ob der Nachwuchs schon soweit ist, oder nicht. Und dann geht die Arbeit für die Igelstation Kaiser erneut los.

Es ist gut, dass sie alle sich vom warmen Februar nicht haben wecken lassen haben, denn die „Igelmutter“ Anett Kaiser hat einen notwendigen operativen Einriff extra auf den Winter gelegt, wenn ihre Schützlinge schlafen. Seit 2021 kümmert sich das Paar fachkundig und mit Herzblut um die stacheligen Tiere.

Vor allem im Herbst, wenn der zweite Wurf manchmal noch nicht groß genug ist, um den Winter zu überleben. Die Mutter folgt bei entsprechender Kälte dem Ruf der Natur und legt sich schlafen, während die Kleinen auch bei Tag herumirren und dann, wenn sie Glück haben, bei Kaisers landen. Mit 600 bis 700 Gramm sind sie dann genug aufgepäppelt, um den Winter selbstständig zu überstehen, so Kaiser.