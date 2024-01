Gute Stimmung trotz Ausblick auf hohe Ausgaben

Auch wenn viele Ehrengäste und Bürgermeisterkollegen sowie die geladene Politprominenz aus Kreis und Land verhindert war oder mit dem Zug nicht weiterkam, tat dies der guten Stimmung keinen Abbruch. Bürgermeister Hans Marquart hatte zum Neujahrsbürgertreff in die Egesheimer Festhalle eingeladen.

Der Musikverein unter der Leitung von Jonas Eismann übernahm die musikalische Umrahmung des Abends und bekam ein besonders Lob. Trotz seines Arbeitseinsatzes am Abend als Wilflinger Zunftrat beim Narrentreffen in Wellendingen, ließ er es sich nicht nehmen, mit seiner Kapelle aufzutreten.

Beim Neujahrsempfang mit dem Egesheimer Bürgermeister Hans Marquart (dritter von links). (Foto: Angela Hermle )

Der Bürgermeister ging in seiner Rede auf die großen Themen ein, die die Egesheimer im vergangenen, wie auch im kommenden Jahr beschäftigt haben und weiterhin beschäftigen werden. „Das größte und wohl meist diskutierte Vorhaben in der Gemeinde ist der geplante Neubau eines Feuerwehrgerätehauses“, sagte Marquart. Leider hätten die Preissteigerungen im Baugewerbe die vorhergesehenen Baukosten um mehr als 50 Prozent gesteigert, sodass eine Umplanung des Vorhabens erforderlich wurde.

Erfreulicherweise läge seit Jahresanfang eine Neuplanung für ein abgespecktes Feuerwehrgerätehaus vor, dessen Kosten sich auf rund 2 Millionen belaufen werden. Abzüglich voraussichtlicher Fördergelder müsste die Gemeinde Eigenmittel in Höhe von 1,4 Millionen Euro aufbringen.

Unmut über Rechtsanspruch auf Kindergartenplatz

Ein weiteres zukunftsweisendes Projekt sei die Erweiterung des Kindergartens. „Für 2025 haben wir in unsere mittelfristige Finanzplanung 500.000 Euro für den Ausbau des Kindergartens eingestellt“, so der Bürgermeister. Die Art und Weise wie die Politik den Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz beschlossen hat, den Unmut darüber konnte er sich nicht verkneifen.

Um jungen Familien weiter das Bauen in der Gemeinde zu ermöglichen, sollen im laufenden Jahr die nächsten Schritte zur Realisierung des Baugebiets „Kleines Öschle“ vorangebracht werden.

Neujahrsempfang in Egesheim. (Foto: Angela Hermle )

Mit seinem Vortrag „Aktuelle Lage der Strom- und Gasversorgung“ gewährte Stephan Einsiedler, Kommunalberater der Netze BW, interessante Einblicke in die Energieversorgung.

Heimatlied wird gesungen

Am Ende trat Bürgermeister Marquart mit einer Bitte an die Egesheimer heran: Am 9. Juni findet die Europawahl statt und es wird ein neuer Gemeinderat gewählt. Da langjährige Ratsmitglieder ihren Platz am Ratstisch räumen wollen, appellierte er an alle. „Bringen Sie sich ein, stellen Sie sich den Aufgaben eines Gemeinderats und - machen Sie von Ihrem Wahlrecht Gebrauch.“

Zu guter Letzt wurde das „Egesheimer Heimatlied“ angestimmt. „Das hat nicht jede Gemeinde“, der Stolz darauf war nicht zu überhören.

Bei einem Snack, serviert von den Gardemädchen der Narrenzunft, klang der Abend gemütlich aus.