Egesheim

Gosheim/Wehingen entführt drei Punkte aus Egesheim

Egesheim / Lesedauer: 4 min

Die SG Gosheim/Wehingen (weiß) legt nach der Pause mit zwei Toren nach und gewinnt in Egesheim 4:3. (Foto: Bartler )

Der FSV Schwenningen als Spitzenreiter in der württembergischen Kreisliga A2 Schwarzwald hat sein Heimspiel gegen Wellendingen souverän gewonnen, genauso Verfolger Seitigen-Oberflacht in Tuningen. Die SG Bärenthal/Irndorf egalisiert ein 0:2 und schießt in der Nachspielzeit den Ausgleich gegen Kolbingen, während der SG Gosheim/Wehingen in Egesheim ein Auswärtssieg gelang.

Veröffentlicht: 29.10.2023, 20:45 Von: Holger Rohde