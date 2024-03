Egesheimer Eierschupfen am Ostermontag

Das Egesheimer Eierschupfen findet am Ostermontag, 1. April, statt. Wie in den Jahren davor startet der Tag mit dem Gottesdienst in der Kirche Maria Himmelfahrt um 8.30 Uhr. Im Anschluss startet das Eierschupfen auf dem Sportplatz. Start für Teilnehmer des „Schupfens“ ist gegen 10 Uhr am Dorfgemeinschaftshaus in der Brühlstraße. Nach der Sieger-Kürung steht in der Gemeindehalle das Frühschoppenkonzert mit dem Musikverein Egesheim auf dem Programm.