Egesheim

Die Hexen durchtanzen eine wilde Nacht

Egesheim / Lesedauer: 1 min

Bei bester Stimmung haben in Egesheim die Narren die Fasnet eröffnet - mit einer Hexennacht. (Foto: Wilhelm Bartler )

Begeisternd, eindrucksvoll und mit einer guten Stimmung meldet sich die Fasnet nun auch in Egesheim an. Der Narrenverein Egesheim eröffnete die Heimfasnacht 2024 mit einem kleinen Fackelnachtumzug in eisiger Kälte.