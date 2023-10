Edeka-Aktion gemeinsam mit der Jugendfeuerwehr Gosheim

Der Edeka Lustig und die Jugendfeuerwehr Gosheim hatten am 9. September die gemeinsame Aktion des Edeka Südwest und der Landesjugendfeuerwehr Baden-Württemberg, die Feuerwehrwurst. Der Edeka Lustig hat sich freundlicherweise bereit erklärt, diese Aktion durchzuführen.

Die Jugendfeuerwehr Gosheim rückte an einem sonnigen Samstag mit man-/womanpower zum Edeka in Gosheim aus, um die Feuerwehrwurst im Eingangsbereich zu grillen und zu verkaufen, einschließlich gekühlten Getränken.

Außerdem konnten Kinder am Brandhaus ihr Feuerwehrkönnen unter Beweis stellen und Interessierte konnten das Löschfahrzeug LF 20 KatS, sowie die Drehleiter DLK 23/12 GL CS genauer unter die Lupe nehmen.

Viele kamen unserer Einladung nach, aßen und tranken, aber auch viele Kunden des Edeka Lustig haben ihren Einkauf mit einer kleinen Stärkung verbunden. Das dieser Samstag ein voller Erfolg war, zeigte sich am 28. Oktober bei der Spendenübergabe, in Höhe von 450 Euro, durch den Marktleiter in die Jugendfeuerwehrkasse.

Wir bedanken uns recht herzlich für die Ermöglichung dieser Aktion beim Edeka Lustig.