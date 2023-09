Eckstein-Kirchengemeinde feiert Erntedank

Am Sonntag, 24. September, hat die evangelische Eckstein-Kirchengemeinde Neuhausen ob Eck und Emmingen-Liptingen in der Homburghalle in Neuhausen ob Eck einen Erntedankgottesdienst mit Gemeindefest abgehalten.

Mit reichlich Erntegaben und einem schönen Erntealtar feierte Pfarrerin Nicole Kaisner mit musikalischer Unterstützung durch den ökumenischen Singkreis unter der Leitung von Jürgen Schuster. Die Kinder vom evangelischen Kindergarten „Morgensonne“ sorgten mit den Liedvorträgen „Der Herbst ist da“ und „In Tante Emmas Garten“ für eine Bereicherung des Gottesdienstes.

Beim Mittagstisch unterhielt der Posaunenchor unter der Leitung von Klaus Lang die zahlreichen Gäste. Zwischendurch konnten sich die Kinder mit ihren Eltern und Großeltern am Basteltisch kreativ beschäftigen. Die Jugendkapelle Neuhausen/Schwandorf/Worndorf unter der Leitung von Isabell Fecht gestalteten den Nachmittag musikalisch und sorgten bei Kaffee und Kuchen für eine besinnliche Atmosphäre. Die zahlreichen Erntegaben wurden an den Tafelladen in Tuttlingen gespendet.