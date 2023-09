Bürgermeister Simon Axt stellt sich am 3. Dezember den Durchhausenern zur Wahl für eine zweite Amtsperiode als Bürgermeister. Er sieht einiges umgesetzt, seit er den Posten von Erwin Link übernahm — anderes, wie die Ansiedlung eines Discounters, harrt noch der Vollendung. Das Zusammenwirken mit Trossingen, etwa beim gemeinsamen Gewerbegebiet Neuen, bewertet Axt als positiv.

„Die Zusammenarbeit mit Bürgermeisterin Irion und der Trossinger Stadtverwaltung ist sehr kollegial“, wertet Axt diese auch als absolut notwendig in Zeiten „zunehmender Bürokratisierung und Fachkräftemangel — um so kleiner eine Gemeinde ist, um so mehr ist sie angewiesen auf interkommunale Zusammenarbeit“. Durch Verwaltungsgemeinschaften würden zudem Synergien geschaffen.

Viele Anfragen zwecks Ansiedlung

Beim Gewerbegebiet Neuen bei Schura habe Durchhausen noch „Potenzial für kleinere und größere Unternehmen“, sagt der Bürgermeister. 23 Hektar befänden sich auf Gemarkung Durchhausen. „Es gibt rege Anfragen“, berichtet Axt. Jedoch könne bisher nichts fix gemacht werden, da die Erweiterung noch im Bebauungsplanverfahren stecke — die Mühlen der bundesdeutschen Bürokratie mahlen halt langsam.

Junge Erwachsene haben einen starken Bezug zu Durchhausen. Simon Axt

„Kontinuierlich weitere Nachfragen“ verzeichnet Simon Axt auch beim in diesem Jahr erschlossenen Gewerbegebiet Großwiesen II am Ortsausgang in Richtung Schura mit einer Größe von 2,7 Hektar. Bisher hätten sich vier Unternehmen beworben „und den Zuschlag bekommen“. Aber auch hier: in trockenen Tüchern ist nichts. „Mit der tatsächlichen Investition sind die Firmen noch zurückhaltend“, formuliert der Bürgermeister das aktuelle Zögern der Wirtschaft. „Wir merken die Rahmenbedingungen wie Ukraine–Krieg und Inflation bei Firmen, die sich ansiedeln wollen.“

Junge Durchhausener kehren zurück

Konkreter sieht es beim Wohnungsbau in Durchhausen aus: So seien die zwölf Bauplätze im 2020 weiter erschlossenen Areal Breitwiesen „alle verkauft“, freut sich Axt. Insgesamt seien in der rund tausend Einwohner zählenden Gemeinde 60 Bauplätze ausgewiesen, das reiche mit Breitwiesen für die kommenden 15 Jahre. „Junge Erwachsene haben einen starken Bezug zu Durchhausen“, hat der Bürgermeister festgestellt. „Sie studieren oder haben ihre erste eigene Wohnung anderswo — aber viele haben den Wunsch zurückzukommen.“

Was im Ort jedoch weiterhin fehlt, ist ein Discounter: Die potenzielle Ansiedlung eines „Norma“-Markts respektive eines SB–Lebensmittelmarkts „Tante M“ zieht sich seit geraumer Zeit hin. „Wir sind weiter in Vertragsverhandlungen“, sagt Axt zum Stand der Dinge. „Ich bin optimistisch, dass es zu einem Abschluss kommt — es ist doch positiv, dass wir gleich mit zweien im Gespräch sind.“ Der „Norma“ würde sich tendenziell am Ortsausgang Richtung Seitingen–Oberflacht ansiedeln, um auch von dort Käuferpotenzial zu rekrutieren — der „Tante M“-Markt zentral im Ort am Platz der früheren Vulkan–Bar.

Brücke ist weiter gesperrt

Zur Infrastruktur zählt auch die gesperrte Brücke über den Schönbach in Richtung Gunningen, die für ein hübsches Sümmchen saniert werden soll. 123.000 Euro an Fördermitteln seien bewilligt, berichtet Axt — „200.000 Euro zusätzliche zugesagt“. Den Rest muss die Gemeinde stemmen, im Etat niedergeschrieben sind Gesamtkosten von 563.000 Euro. Das letzte Wort hat nun der Durchhausener Gemeinderat.

Aus Demokratieaspekten wäre es jedoch um so besser, je mehr sich bewerben. Simon Axt

Der Zeitplan für die Bürgermeisterwahl sieht vor, dass die Stelle am 29. September ausgeschrieben wird. Der Amtsinhaber, der seit sieben Jahren im Ort wohnt, hat bereits frühzeitig bei der Einwohnerversammlung im vergangenen November seine Kandidatur für eine zweite Amtszeit angekündigt. Bewerbungsschluss ist am 6. November, die Wahl am 3. Dezember. Als Orakel, ob er mit Gegenkandidaten rechne, will sich Simon Axt nicht betätigen. „Aus Demokratieaspekten wäre es jedoch um so besser, je mehr sich bewerben.“

Weißer Fleck bei Versorgung mit Glasfaser

Er weist auf eine Reihe an Punkten hin, mit denen er punkten konnte in der vergangenen acht Jahren: An erster Stelle seiner Bilanz steht der Glasfaservollausbau. „2016 war Durchhausen in weitem Umkreis die am schlechtesten mit Glasfaser ausgestattete Gemeinde — ein weißer Fleck in einem sonst gut versorgtem Gebiet.“ Noch im gleichen Jahr sei die Planung für ein innerörtliches Netz in Auftrag gegeben worden. Inzwischen seien „über zehn Kilometer Netz verlegt“ mit knapp 250 Hausanschlussverträgen gleich rund 75 Prozent der Durchhausener Gebäude.

Die Sanierung des Vereinshauses nennt Axt als eine weitere Verbesserung der Infrastruktur im Dorf, das seit 2019 an Fördermitteln des Landes partizipiert als Schwerpunktgemeinde des Entwicklungsprogramms Ländlicher Raum mitsamt Gemeindeentwicklungskonzept und zwei Bürgerbeteiligungen. Auch die Ortsverwaltung sei modernisiert worden, „digitalisiert mit komplett neuer EDV–Ausstattung“.

Neues Fahrzeug für Feuerwehr

Bei der örtlichen Feuerwehr mit 40 Aktiven sei die Förderung für einen neuen Mannschaftstransportwagen zugesagt über 13.000 von 80.000 Euro Gesamtkosten, berichtet der Bürgermeister. Und im Kindergarten „Regenbogen“ würden inzwischen 25 Kinder täglich eine Mahlzeit einnehmen — „2016 war es keine Handvoll“. An diesen gingen derzeit 60 Mädchen und Jungen, mit Anbau und einer vierten Gruppe werde Platz für 80 Kinder sein.