Eigentlich waren sowohl fürGeisingens Stadtteile Leipferdingen und Kirchen-Hausen als auch für Durchhausen je ein Tante-M-Laden vorgesehen. Doch daraus wird nichts. Das hat vor allem einen Grund.

Sieben Tage die Woche geöffnet

Von 5 bis 23 Uhr geöffnet ‐ und das sieben Tage die Woche, auch an Sonn- und Feiertagen ‐ so sehen die Öffnungszeiten von Tante-M aus. Das Konzept: „Bei Tante-M wird selbst bedient, selbst kassiert und selbst bezahlt“, wird in dem Video auf der Homepage der Versorgungskette erklärt.

Zu festen Servicezeiten, laut Homepage drei Mal die Woche, ist aber auch ein Mitarbeiter vor Ort, um Kassier- und Bezahlvorgänge zu erklären, sowie Fragen zu beantworten. Im Sortiment haben die Tante-M-Läden demnach mehr als 1000 Artikel ‐ von frischem Brot über Wurst bis hin zu Obst und Gemüse aus der Region.

Fokus liegt auf Ortschaften mit 700 bis 4000 Einwohnern ohne Nahversorger

„Unser Standort-Schwerpunkt liegt dabei auf Ortschaften zwischen 700 und 4000 Einwohnern, die leider nur noch eingeschränkte oder gar keine Nahversorgung mehr haben“, wird auf der Tante-M-Homepage erklärt. Und solche Läden waren eben auch für Leipferdingen und Kirchen-Hausen sowie vor einiger Zeit in Durchhausen in Planung. Dort entschied sich das Ortsgremium allerdings letztendlich dafür, dass ein Norma am Ortsausgang Richtung Seitingen-Oberflacht ansiedeln soll.

Und weder in Geisingens einem noch dem anderen Ortsteil wird in naher Zukunft eine Tante-M-Filiale eröffnen, wie Bürgermeister Martin Numberger im Gespräch mit unserer Redaktion berichtet. „Uns wurde für beide Läden abgesagt.“

Pläne für Leipferdingen waren weit fortgeschritten

Während in Kirchen-Hausen das Alte Schlachthaus als Standort vorgesehen war und es dort erst an die Grobplanung gegangen wäre, seien die Planungen in Leipferdingen bereits sehr weit fortgeschritten gewesen. Der Laden hätte in die Räumlichkeiten der ehemaligen Bäckerei, die altershalber aufgegeben worden sei, kommen sollen, so Numberger.

Das alte Schlachthaus in Kirchen-Hausen würde sich für einen sogenannten Tante-M-Laden eignen. Es müsste nur wenig umgebaut werden. Doch die Entscheidung, ob ein Dorfladen einziehen darf, müssen die kommunalen Gremien treffen. (Foto: Franz Dreyer )

Der Laden sei bezugsfertig gewesen, „da hätte man morgen starten können“, sagt der Bürgermeister. „Die Eigentümer hatten die Türe auf Wunsch von Tante-M bereits ausgetauscht.“ Doch daraus wurde nichts, inzwischen nutze ein ortsansässiger Sattler die Räumlichkeiten, sagt er.

Innerhalb von zwei Jahren sind Bäcker und Bank weggefallen

Dass das mit dem Tante-M-Laden nicht geklappt habe, sei schade für Leipferdingen. Denn wegen der Lage des Stadtteils hätte sich Numberger gut vorstellen können, dass auch Bürgerinnen und Bürger aus der Umgebung das Angebot genutzt hätten.

Für Leipferdingen ist es auch deshalb hart, weil innerhalb der letzten zwei Jahre neben der Sparkasse auch die Bäckerei geschlossen hat. Martin Numberger

Zudem werde vermutlich auch die Metzgerei schließen, sagt der Bürgermeister.

Neben der wohnortnahen Versorgung hätte ein Laden auch noch eine andere wichtige Bedeutung in den Stadtteilen. „Man darf nicht vergessen, dass es ein Treffpunkt wäre, wo man sich austauschen oder einen kleinen Plausch halten könnte.“ Derzeit werde versucht, eine Art Hofladen in den Räumlichkeiten der ehemaligen Sparkasse reinzubekommen, sagt Numberger zur Zukunft. Das Vorhaben stecke aber noch in den Kinderschuhen.

Doch warum nichts aus den beiden Tante-M-Filialen wird, kann Numberger nicht beantworten. „Tiefgehende Gründe wurden nicht genannt“, sagt er. Die Antworten liefert dafür ein anderer: Christian Maresch, der hinter der Idee von Tante-M steckt.

Tante-M setzt auf Franchisenehmer

„Das mit Leipferdingen ist sehr schade, das hätten wir gerne gemacht“, sagt Maresch. Allerdings habe sich kein Franchisenehmer gefunden, der den Laden übernommen hätte. Darauf setzt Tante-M aber inzwischen: Auf Menschen aus der jeweiligen Region, die den Laden dann betreiben.

Ein Grund dafür: „Wir sehen, dass die örtlichen Betreiber näher am Geschehen sind, um einen Laden nachhaltig und sinnvoll zu betreiben.“ Sie wüssten am besten, was es vor Ort brauche und könnten auch örtliche Verbindungen schaffen, führt Maresch aus.

Das funktioniert gut, daher setzen wir auf das Konzept. Christian Maresch

Von aktuell 55 Läden werden zehn von Tante-M selbst betrieben. Diese sind alle im Umkreis vom Hauptsitz in Pliezhausen im Kreis Reutlingen, wie Maresch schildert. Das heißt: 45 Tante-M-Läden werden derzeit von Franchisenehmern betrieben. Tendenz: steigend.

Im Schnitt werden laut Christain Maresch zwei Läden pro Woche eröffnet

„Wir wachsen extrem“, sagt Maresch. „Die Nachfrage von Leuten, die das machen möchten, ist extrem groß. An sehr vielen Ecken ist sehr viel in Bewegung.“ Im Schnitt würden zwei Läden pro Woche eröffnet werden. Und dennoch werde damit die Nachfrage noch lange nicht befriedigt, erklärt er.

Allerdings verteile sich das Interesse von möglichen Franchisenehmern und Standorten, an denen ein Laden gebraucht werde, nicht immer passend. „An manchen Orten ist der Wurm drin, wenn es darum geht, jemanden zu finden, der ihn betreibt“, sagt Maresch im Gespräch mit unserer Redaktion. „In Leipferdingen ist das leider gescheitert“, bedauert er.

Interessenten müssen 50.000 Euro Startkapital mitbringen

Das bedeutet aber nicht, dass dort in Zukunft nicht noch ein Tante-M-Laden eröffnen könnte. „Bisher hat es nicht zusammengepasst, wir sind aber weiterhin offen, das zu begleiten.“

Als potenzieller Franchisenehmer von Tante-M muss man ein Startkapital mitbringen. „Etwa 50.000 Euro für alles, um einen Laden eröffnen zu können“, sagt er. Neben dem Startkapital seien Erfahrungen im kaufmännischen oder Lebensmittelbereich gut ‐ allerdings könne ein Tante-M-Laden auch ohne Vorerfahrung betrieben werden.

Wir sind auch dafür da, Franchisenehmer zu begleiten und zu betreuen. Es eignet sich also grundsätzlich für viele Menschen. Christian Maresch

Zum Landkreis Tuttlingen im Allgemeinen sagt er: „Meiner Meinung nach ist das eine Region, die viel Potenzial hat. Gleichzeitig bekommen wir nicht so viele Anfragen aus der Region.“ Diese seien bei Tante-M aber willkommen.