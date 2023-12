Durchhausen hat gewählt und den bisherigen Bürgermeister Simon Axt (CDU) im Amt bestätigt. Der 33-Jährige bekam bei der Wahl am 3. Dezember 90,7 Prozent der Stimmen. Er war der einzige Bewerber.

Bereits seit 2016 Bürgermeister

Simon Axt wurde 2016 Bürgermeister erstmals zum Bürgermeister der Gemeinde Durchhausen. Zuvor studierte er Public Management an der Hochschule für öffentliche Verwaltung in Kehl, von 2015 bis 2016 war er Hauptamtsleiter in Frittlingen.

Er ist Beisitzer im CDU-Kreisvorstand und Vorstandsmitglied bei der kommunalpolitischen Vereinigung der Christdemokraten. Zudem ist er Vorsitzender des Nachbarschaftshilfe Wir für Sie, der in acht Gemeinden tätig ist und Mitglied im Rotary Club Tuttlingen. Axt kommt gebürtig aus dem Landkreis Freudenstadt.