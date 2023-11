Intwerview

Wahl in Durchhausen: Bürgermeister Simon Axt zieht Bilanz

Durchhausen / Lesedauer: 8 min

Simon Axt stellt sich für eine zweite Amtszeit als Bürgermeister von Durchhausen zur Wahl. (Foto: Katharina Schaub )

Vor der kommenden Wahl blickt Simon Axt auf seine Amtszeit zurück. Was er bereits erreicht hat und was er im Falle eines Wahlsieges umsetzen will.

Veröffentlicht: 18.11.2023, 05:00 Von: Katharina Schaub