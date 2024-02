Vom Narrenrichter kommt auch Lob

Der Wettergott hatte es dieses Jahr wieder gut mit den Hemdglonkern gemeint, kein Regen, so stand dem Narrentreiben auf der Straße nichts im Wege. Als die Sonne sich verabschiedete, kamen aus allen Ecken und Gassen die Hemdglonker, um sich beim Hemdglonkerumzug die Ehre zu geben.

Vom Dorfzentrum aus zog der närrische Strom die Dorfstraße entlang und zurück über die Fronwiesenstraße. Angeführt von der Narrenzunft wurde feste gescheppert, getrommelt und gepfiffen. Zahlreiche Familien mit Kindern waren wieder unterwegs und es machte Freude, zuzuschauen, wie getanzt und gelacht wurde. Der Narrenbaum, wunderschön von der Narrenzunft verziert, wartete bereits darauf, vom eingespielten Team der Feuerwehr mit ihrem Kommandant Jörg Wintermantel aufgestellt zu werden. Viel Applaus belohnte die Wehr, als der Baum in der klaren Dunkelheit aufragte und die Hexe auf die Hemdglonker herunterlachte.

Nachdem dies vollbracht war, machten sich die Narren nun mit viel Getöse ins Rathaus auf. Dort drangen sie in den Sitzungssaal ein, unterbrachen die laufende Gemeinderatssitzung und nahmen den Gemeinderat samt Bürgermeister Simon Axt gefangen. An einem Tau wurde das Gremium von der Narrenzunft durch die Nacht in die Halle abgeführt. Hier wartete bereits das gespannte Narrenvolk auf das 53. grob-günstige Narrengericht. Georg Walter, dieses Jahr zum 31. Mal Narrenrichter, hatte wieder eine große Anklageschrift zu verlesen.

Überraschenderweise gab es zuerst viel Lob vom Narrenrichter, seien es die tollen Kreisverkehre oder gar Glasfaser, Neubaugebiet und Mobilfunkmast, alles abgeschlossen. Problemfelder fand der Ankläger viele, eine Schuldenbremse gebe es in Durchhausen nicht, sind doch Dorfkernsanierung, Kindergarten und Feuerwehrmagazin noch in Planung. Weiter monierte der Richter, dass es nicht gelungen sei, bei Tante Emma zu landen, brauche Durchhausen nun einen „Norma“? Der Gemeinderat sei zu brav, und der Bürgermeister habe gar zu wenig Wahlbier bei seiner Wiederwahl ausgeschenkt.

Mutig stellte sich Bürgermeister Simon Axt vor sein Gremium. Er freute sich sichtlich über die lobenden Worte. Jedoch widersprach er dem Narrenrichter, der Gemeinderat seie nicht zu brav und das Wahlbier habe ihm das letzte Hemd weggesoffen, aber das gehöre so und sei für ihn, Axt, am besten. Die Durchhauser seien halt gut im Festen. Gutmütig versprach er weiteren Gerstensaft für alle. Aufgrund der vielen lobenden Worte sah er für sich und sein Gremium eindeutig einen Freispruch.

Der Narrenrichter Georg Walter verurteilte Bürgermeister Simon Axt samt Gremium zu Wurst und Wecken für den Narrensamen und Freibier. Eine besondere Ehrung erhielt Harald Bury von der Vorsitzenden der Narrenzunft Sophia Panagiotidou für seine Verdienste für die Durchhauser Fasnet. Danach startete die Hemdglonkerparty durch mit Scheckengarde samt Fanfarenzug und DJ Billy . Bis in die frühen Morgenstunden wurde gefeiert.

Die närrischen Tage gehen in Durchhausen weiter. Am Rosenmontagnachmittag startet um 14 Uhr die Kinderfasnet und traditionell am Fasnetdienstag trifft sich morgens wieder die Politprominenz beim Zunftmeisterempfang und am Nachmittag beginnt um 14 Uhr der große Fasnetumzug mit über 30 Gruppen und anschließendem Narrentreiben im Dorf.