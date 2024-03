Vollsperrung in Richtung Oberflacht kommt im April

Eine Vollsperrung der Straße von Durchhausen nach Oberflacht (L 432) beschäftigte den Gemeinderat Durchhausen in seiner vergangenen Sitzung. In der Zeit von voraussichtlich April bis September diesen Jahres wird die Straße vom Land Baden-Württemberg saniert. Die Umleitung des Verkehrs wird über Gunningen erfolgen.

Zum Abschluss der Baumaßnahme wird im September auch der Kreisverkehr Richtung Oberflacht bzw. Gunningen saniert und zusätzlich für circa drei Wochen ebenfalls gesperrt. Der Busverkehr wird in diesen drei Wochen über die frühere Kreisstraße (Scheckenbühlstraße) erfolgen.

In Durchhausen nimmt immer ein Vertreter des Gemeinderates oder Bürgermeister Simon Axt an den Generalversammlungen der örtlichen Vereine teil. Die Versammlungen teilten sich Bürgermeister Axt und Gemeinderat Siegbert Merz untereinander auf.

Weiterhin wurden die kommenden Besuche der anstehenden Jubiläen verteilt. In Durchhausen erscheinen in der Regel immer zwei Vertreter der Gemeinde zu diesen Anlässen.

Im Juni steht die Gemeinderatswahl an. Somit wurden nur die Gemeinderatssitzungen bis zu den Sommerferien beziehungsweise zur konstituierenden Sitzung terminiert: jeweils mittwochs, am 20. März, 17. April und 15. Mai finden Gemeinderatssitzungen statt. Danach folgt am Dienstag, 18. Juni, eine Gemeinderatssitzung. Die konstituierende Gemeinderatssitzung des neuen Gremiums ist für 23. Juli 2024 vorgesehen.

Der Gemeindetag hat empfohlen, aufgrund der späten Kommunalwahlen, sowohl vor als auch nach der Sommerpause eine konstituierende Gemeinderatssitzung einzuplanen. Deshalb wurde als Alternativtermin der Dienstag, 17. September, vorgesehen.