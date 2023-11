Volkstrauertag in Durchhausen

Volkstrauertag ist am Sonntag, 19. November, an dem allen Kriegstoten sowie den Opfern von Gewaltherrschaft und Terror gedacht wird. Wie in den vergangen Jahren lädt die Gemeinde Durchhausen alle Bürger zur Gedenkfeier auf den Friedhof ein. Beginn ist um 10.15 Uhr. Die Feier soll gleichzeitig eine Mahnung für den Frieden sein. Denn auch heute noch leiden Menschen unter sinnlosen Kriegshandlungen, Terror und Gewalt. Viele verlieren dadurch sogar ihr Leben. An diese Mitmenschen soll am Volkstrauertag gemeinsam gedacht werden. Der Fanfarenzug und das Chörle des Gesangvereins sowie die Fahnenabordnungen der Vereine umrahmen die Feierstunde mit Kranzniederlegung durch Bürgermeister Simon Axt.