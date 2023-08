Ein Vormittag in Durchhausen im August. Ruhig, idyllisch und naturnah kommt die Gemeinde im Landkreis Tuttlingen daher.

Doch was kann man in Durchhausen an einem Tag sehen und erleben? Und vor allem: Wie sehen die Menschen vor Ort ihre Heimat?

Start am See

Einer der wohl schönsten Orte in Durchhausen ist der Riedwiesensee. Umrahmt von einigen Bäumen liegt er etwas außerhalb des Ortes, ist aber zu Fuß und mit dem Rad gut erreichbar.

Der Riedwiesensee liegt etwas außerhalb von Durchhausen. (Foto: Katharina Schaub )

Besonders beliebt ist der Ort scheinbar bei Hundebesitzern. Gleich mehreren Menschen mit ihren Vierbeinern läuft man hier über den Weg.

„Ich komme eigentlich jeden Tag her“, berichtet einer von ihnen. Ihn begeistert vor allem der weitläufige Blick, berichtet der Mann aus Trossingen.

Viele Spaziergänger kommen wegen des Sees von außerhalb nach Durchhausen. (Foto: Katharina Schaub )

Und auch Ana Lucia Nester kommt aus Trossingen und geht mit Hündin Anige gerne bei Durchhausen Gassi.

„Hier ist es einfach schön zu laufen, alle Wege sind gepflegt und sauber“, sagt die 67–Jährige. Beide stimmen unabhängig voneinander überein: Am Riedwiesensee ist es sogar noch schöner als am Trossinger Gauger.

Die Wege rund um Durchhausen sind vor allem bei Hundebesitzern beliebt. Und auch Anige gefällt es hier. (Foto: Katharina Schaub )

Über asphaltierte Wege kann man vom See aus Richtung Ortsmitte laufen. Immer im Blick hat man dabei den Hohenkarpfen, der am Horizont aufragt. Vorbei an Feldern und Höfen gelangt man schließlich nach Duchhausen.

Wer vom Riedwiesensee in Richtung der Durchhausener Ortsmitte läuft, der hat die ganze Zeit über den Hohenkarpfen im Blick. (Foto: Katharina Schaub )

Hier lebt seit einigen Jahren auch Ulrike Jakobs. „Wir sind 1996 zugezogen“, erzählt die 57–Jährige, die mit Hündin Nala in der Nähe des Sportplatzes unterwegs ist. Ihr Mann hat als Zahnarzt eine Stelle in einer Gemeinschaftspraxis gesucht, ursprünglich in ihrer Heimat Düsseldorf.

Da sich nichts fand, wurde der Suchradius immer größer und sie landeten schließlich in Süddeutschland, wobei Trossingen die erste Station war.

„Aber in Trossingen haben wir auch nur auf anderer Leute Dächer geschaut“, sagt Jakobs. Es folgt der Umzug nach Durchhausen. „Im Vergleich zu Düsseldorf war das eine große Umstellung. Am Anfang war es mir viel zu ruhig“, sagt sie.

Was wünschen sich die Einwohner?

Und auch Anschluss zu finden war zunächst schwer. „Die Leute sind schwerer zu knacken als die Rheinländer“, findet Jakobs. Mittlerweile will sie aber nicht mehr weg. Zudem sei die Verkehrsanbindung mit den Auto gut und die Autobahn nah. „Für einen kleinen Ort ist Durchhausen sehr lebendig. Nur ein Tante Emma Laden fehlt noch“, so ihr Fazit.

Hintergrund Zahlen und Fakten Die Gemeinde Durchhausen hat 938 Einwohner. Bürgermeister ist Simon Axt (CDU). Die nächste Kommunalwahl findet Ende 2023 statt. Teile der Verwaltungsaufgaben hat Durchhausen im Rahmen der vereinbarten Verwaltungsgemeinschaft mit Gunningen, Talheim und Trossingen an die Stadtverwaltung Trossingen übertragen. Durchhausen hat mit dem Stehle–Stüble und dem Sportheim zwei Gaststätten. Außerdem hat die Gemeinde ein eigenes Heimatlied, das man auf der Homepage der Stadtverwaltung anhören kann. Beschäftigte insgesamt: 370

Versicherungspflichtige Arbeitsplätze: 278

Berufsauspendler: 317

Berufseinpendler: 223



Quelle: Homepage der Gemeinde Gunningen

Tatsächlich: Einkaufen in Durchhausen ist schwierig. Der ein oder andere Hof hat zwar einen Verkaufsautomaten, aber wer seinen Wocheneinkauf machen will, der muss ins Auto steigen.

„Ein Laden oder eine Bäckerei wären in Durchhausen toll“, findet auch Marta Avamaria. Die junge Mutter besucht mit ihren zwei Kindern den Spielplatz in Durchhausen, oberhalb vom Sportplatz. Ein weiterer Wunsch für den Ort: „Ein Waldkindergarten — das wäre ein Traum.“

In Durchhausen lebt sie erst seit drei Monaten. Dass sie zum Einkaufen ein paar Minuten fahren muss, findet sie aber grundsätzlich nicht schlimm. „Für die Kinder ist es hier einfach toll“, sagt sie.

Viele kommen von außerhalb nach Durchhausen

Und auch zwei andere Mütter sind an diesem Vormittag mit ihren Kindern auf dem Spielplatz.

Ähnlich wie bei den Hundebesitzern gibt es auch hier eine kleine Überraschung: Die beiden befreundeten Mütter wohnen mit ihren Familien gar nicht in Durchhausen, sondern sind extra hergefahren.

Sarah Weiss kommt mit ihrer Tochter hin und wieder zum Spielplatz nach Durchhausen. Eigentlich lebt sie in Schura. (Foto: Katharina Schaub )

Eine kommt aus Hausen ob Verena, die andere aus Schura, Durchhausen ist ihr Treffpunkt in der Mitte. Dazu kommt: „Die drei Spielplätze in Schura kennen wir schon in und auswendig. Und hier gibt es die tolle Seilbahn“, sagt Sarah Weisser. Insgesamt gefällt ihr Durchhausen sehr gut. Und auch am Alpakahof gehe sie gerne vorbei.

Beinahe–Begegnung mit Alpakas

Hier kann man — mit etwas Glück — die flauschigen Tiere beobachten. An diesem Vormittag suchen die Alpakas jedoch eher den Schatten des Stalls. Näher kommen kann man den Tieren aber bei Wanderungen, erklärt eine Broschüre am Zaun.

Viele Spaziergänger kommen an der Alpakaweide vorbei. Von den Tieren lässt sich im Hochsommer zur Mittagszeit keins blicken. (Foto: Katharina Schaub )

Außerdem steht dort folgendes Sprichwort der Inka: „Schau einem Alpaka nie zu tief in die Augen, du könntest dich verlieben.“ Bei fast 30 Grad bleiben Spaziergänger nahe der Weide jedoch von Amors Pfeilen verschont. Ein wolliger Umriss taucht kurz in der Stalltür auf, ist aber schnell wieder verschwunden.

Arbeiten in Durchhausen

Zur Mittagszeit ist es in der Ortsmitte ruhig. Vor dem Rathaus plätschert ein Brunnen, etwas weiter entfernt fließt der Schönbach. Auf einen schattigen Weg kann man am Bachbett entlang schlendern.

Das Rathaus von Durchhausen. (Foto: Katharina Schaub )

Hier sind nicht nur einige Radfahrer, sondern auch Spaziergänger unterwegs. „Wir arbeiten in Durchhausen“, berichtet ein 28–Jähriger, der seinen Namen nicht in der Zeitung lesen möchte.

Er und seine Kollegin sind bei Interflex angestellt. Das Unternehmen entwickelt unter anderem Systeme für Zutrittskontrollen und Zeiterfassung — zusammen mit der Firma Fischer einer der größten Arbeitgeber im Ort.

Mehr als 30 Einträge zählt die Kategorie „Firmen und Unternehmen“ auf der Homepage der Gemeinde. Von Handwerksbetrieben bis hin zu Medizintechnik sind verschiedene Branchen vertreten, viele von ihnen sind im Gewerbegebiet Großwiesen angesiedelt.

In Durchhausen gibt es zahlreiche Unternehmen, viele von ihnen haben ihren Standort im Gewerbegebiet Großwiesen. (Foto: Katharina Schaub )

Ein Teil seiner Kollegen wohne ebenfalls in anderen Orten und pendle zur Arbeit, der andere Teil kommt aus Durchhausen. Wer hier lebt, der kann in der Mittagspause leicht zum Essen nach Hause gehen.

„Für uns fehlt ein Bäcker, um sich in der Pause etwas zu essen zu holen“, findet der 28–Jährige. Abschließend hat er eine treffende Beschreibung von Durchhausen parat, der seine Begleitung zustimmt: „Durchhausen ist friedlich, ländlich und ruhig.“