Tag der offenen Tür bei der Igelstation in Durchhausen

Volles Haus beziehungsweise voller Garten hatte Karin Hohn bei ihrem Tag der offenen Tür der Igelstation in Durchhausen. Karin Hohn ist aktive Igelliebhaberin im Verein Igelherz. Sie und ihr Mann haben einen Bürocontainer auf eigene Kosten im eigenen Garten aufgestellt, um dort verletzte oder in Not geratene Igel aufzunehmen.

„Wir hatten eine Igelstation in einem Bauwagen bei Bisingen, den mussten wir leider aufgeben und dann hat sich lange Zeit keinen Ersatz gefunden. Deshalb haben wir uns entschieden, nun bei uns zu Hause eine Igelstation aufzubauen,“ erzählt Karin Hohn. Im Container finden sich viele Igelboxen und eine komplette Erstversorgungsstation. Hier können Igel von Karins erfahrenen Händen, wenn nötig auch medizinisch erstversorgt und aufgepäppelt werden, dass sie wieder in die Natur entlassen werden können.

Unzählige Igel hat Karin Hohn schon zuhause aufgenommen und geduldig mit der Pipette gefüttert, bis sie stark genug waren, um wieder in die Freiheit entlassen zu werden. „Karin macht einen super Job, mit ihren Igeln,“ lobt eine Besucherin. Gabi Rowe aus Trossingen ist auch gekommen. Sie arbeitet im Museum Auberlehaus und berichtet, dass sie Kontakt zum Verein aufbauen konnte, nachdem beim Auberlehaus auf der Strasse eine Igelmama überfahren wurde.

Ihr Chef Volker Neipp versorgte dann mit dem kompletten Team die drei kleinen Igelbabys, bis diese dann im folgenden Frühling ausgewildert werden konnten. Kassierein des Vereins Annette Buscher zeigt sich ebenfalls sehr begeistert: „Soviele Menschen heute, das ist unglaublich. Ich eigne mich nicht für die Behandlung von Igeln, das liegt mir nicht, aber ich kümmere mich um die Finanzen des Vereins und unterstütze auch beim Putzen.“

Der Verein finanziert sich aus Spenden und es werden immer Helfer gesucht. „Karin hat ein tolles ehrenamtliches Engagement für Igel und die Natur. Besonders schön ist, dass wir in der Nachbarschaft ganz oft Igelbesuch haben,“ freut sich Nachbar Elmar Mattes. „Wir haben einen Igel zum Auswildern aufgenommen, das ist auch für unsere Kinder eine spannende Sache,“ erzählt Sabrina Jehle aus Brigachtal, begleitet von ihren sechs Kindern.

Karin Hohn ist bereits seit vier Jahren bei Igelherz aktiv. Bereits im Alter von acht Jahren hat sie ihren ersten Igel versorgt. Damals hatte ihr größerer Bruder einen Igel gefunden. Derzeit hat sie mehr als 20 Igel in Obhut. Liebevoll bemalt mit Igelmotiven ist der Container und darauf prangt ein Wahlspruch von Karin Hohn: Und während die Welt ruft ‐ flüstert die Hoffung: „Du kannst nicht alle rettten“ Und wenn es nur einer ist ‐ versuch es.

„Igel müssen in der freien Natur leider zugefüttert werden, sie finden in der Natur nicht mehr genügend Nahrung. Wer einen Igel im Garten hat, kann einfach getreidefreies Katzentrockenfutter aufstellen,“ wünscht sich Karin Hohn.