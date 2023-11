Die Supermarktkette Norma eröffnet eine Filiale in Durchhausen. Das wurde auf der Einwohnerversammlung bekannt gegeben. Bisher mussten die Bürger aus Durchhausen in die angrenzenden Orte fahren, um einzukaufen.

Mit dem neuen Supermarkt können es in Zukunft umgekehrt sein und Bewohner aus Schura und Gunningen fahren nach Durchhausen zum Einkaufen. Entstehen soll der Markt auf der Wiese am Kreisel in Richtung Seitingen-Oberflacht und an der Kreisstraße nach Gunningen.

Wunsch nach Supermarkt

Einen Supermarkt hat man sich in Durchhausen schon lange gewünscht: Im Verlauf der Bürgerbeteiligung im Jahre 2021 war es ein zentrales Anliegen, die Nahversorgung zu verbessern.

Zur damaligen Zeit war man davon ausgegangen, dass sich der Lebensmittelmarkt „Tante M“ auf dem Gelände der ehemaligen Vulkanbar am Ortsausgang ansiedelt.

Doch es kam anders. „Tante M“ hat von dem Vorhaben Abstand genommen. Norma zeigte wiederum Interesse an der Ansiedlung in Durchhausen und bekam den Zuschlag vom Gemeinderat.

Der Vertragsabschluss ist besiegelt und Notartermin ist Mitte Dezember 2023. Norma ist auch für die Erschließung der Zufahrtswege und dem Bau eines Gehweges hin zu dem Supermarkt zuständig.

Das wurde außerdem besprochen

Viele weitere Themen wurden auf der Bürgerversammlung außerdem angesprochen: Kindergarten und Kinderbetreuung, Feuerwehr und deren Einsätze im Jahre 2023, das Gewerbegebiet, Wohnen, Friedhof Hochwasserrückhaltebecken und Straßenbeleuchtung.

Herzstück der Ortsmittegestaltung ist der Bereich rund um das Vereinshaus. Dort soll der Latschari-Platz aufgewertet und somit eine neue Ortsmitte geschaffen werden.

Bei der Bürgerversammlung in Durchhausen gab es auch eine Würdigung für ehrenamtliches Engagement 2023. Das Bild zeigt (von links nach rechts) Johann Engesser, Schwäbischer Albverein, Richard Ganter, Radfahrverein, Kurt Höfler Obst-und Gartenbauverein, Bürgermeister Simon Axt, Harald Bury, Sportvereinigung Durchhausen, Peter-Otto Schwarz, Gesangverein "Harmonie" und Jürgen Zetting von der Narrenzunft Durchhausen. (Foto: Lothar Dittes )

Diese Planung wird mit dem Vorhaben der katholischen Kirchengemeinde abgeglichen, sodass ein harmonisches Gesamtbild entstehen wird. Die Gesamtkosten belaufen sich auf 915.000 Euro. Es werden aber 50 Prozent der Nettokosten staatlich bezuschusst.

Hier wird investiert

Der Anbau des neuen Kindergartens beläuft sich auf 1,1 Millionen Euro. Durchhausen erhält dafür Zuschüsse in Höhe von 480 000 Euro. Dazu kommen noch 38 500 Euro aus dem Ausgleichstock, sodass der Kindergartenanbau fast zur Hälfte mit Fördermittel bezahlt wird.

Die Feuerwehr hatte bei vielen Einsätzen ihre Leistungskraft unter Beweis gestellt. Das Unwetter vom 21. Mai 2023 brachte die Wehr an ihre Grenzen. Tatkräftig wurden sie von den Kameraden aus Gunningen dabei unterstützt, da die Stützpunktfeuerwehr Trossingen schon in Schura eingespannt waren.

Im Rahmen der Bürgerversammlung wurden Adrian Schorpp für 25 Blutspenden und Georg Walter für 75 Blutspenden geehrt. (Foto: Lothar Dittes )

Damit die Wehr einsatzfähig bleibt, wurde im Gemeinderat 2022 beschlossen, ein neuer Mannschaftstransporter zu beschaffen. Bis 2028 soll ein neues Gerätehaus mit drei Stellplätzen gebaut werden.

Eine positive Entwicklung konnte Bürgermeister Axt für das Gewerbegebiet „Großwiesen“ vermelden. Die Erweiterung um 2,7 Hektar samt Kreisverkehr konnte in diesem Jahr planmäßig in die Tat umgesetzt werden.