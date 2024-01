Sternsinger bereiten sich auf ihre Hausbesuche vor

Betrat man letzte Woche das Durchhauser Pfarrhaus, dann herrschte dort ein buntes Treiben. Gesang, Weihrauch und bunte Kostüme beherrschten das Bild. Mehr als 20 Personen tummelten sich im St. Otmarsaal um sich für das diesjährige Sternsingen bereit zu machen.

Schon lange vorher war Daniela Stankiewicz im Einsatz um Termine, die Ausstattung der Sternsinger und vieles mehr zu organisieren, sodass dieser Abend der Vorbereitung reibungslos ablaufen konnte. Stankiewicz hat dieses Jahr erstmals die Leitung der Sternsinger-Aktion in Durchhausen inne. Sie hat diese Aufgabe von Marina Keck übernommen, welche viele Jahre die Sternsinger geleitet hat. Unterstützt wird Daniela Stankiewicz dabei von Lisa Wintermantel. Sie ist bereits ein „alter Hase“, hat sie doch schon als Kind beim Sternsingen teilgenommen und ist bis heute dabeigeblieben. Bettina Schrenk kümmert sich seit dem Jahr 2016 um die Kostüme.

Ein eingespieltes Team sind die drei, als sie die 19 Mädchen und Jungen zur Aktion begrüßen und die Abläufe besprechen. Beim ersten Treffen wurden die vier Gruppen eingeteilt. Jetzt werden die Texte und das Lied „Wir sind die drei Könige“ geübt und es erfolgt die Anprobe. Farbenfroh sind die vielen Gewänder, die auf ihren Einsatz warten. Die Durchhauser Königs-Gewänder werden im Pfarrhaus gelagert. Bis alle Kinder eingekleidet sind, verstreichen locker knapp zwei Stunden. „Zieh das wieder aus, das ist zu lang, dann trittst du noch auf den Saum“, rät Lisa Wintermantel, „probier’ doch mal dieses Untergewand“. Währenddessen steckt Bettina Schrenk die Ärmel einer Robe ab, „da muss ich noch die Ärmel etwas kürzen“, erläutert sie. Bei Fabian Mink ist das Unterkleid zu kurz, „da müssen wir noch ein anderes suchen“, und schon dreht sich Daniela Stankiewicz um und nimmt mit geübtem Griff ein anderes der vielen bunten Gewänder aus dem Fundus.

Fabian Mink ist zum ersten Mal dabei, er ist ein Sternträger. „Ich möchte gerne ärmeren Kindern helfen. Und ich freue mich darauf mit meinen Freunden gemeinsame Zeit zu verbringen und damit etwas Gutes zu tun.“ Die Zwillinge Max und Ben Krüger (neun Jahre) sind bereits zum zweiten Mal dabei. Ben ist ein Sternträger und Max ist König Kaspar. Im vergangen Jahr war Ben König Baltasar und Max war König Melchior, damals waren sie in einer Dreier-Gruppe unterwegs, dieses Jahr sind sie in einer Fünfer-Gruppe auf ihrem Weg durchs Dorf. Max gefällt besonders der Geruch von Weihrauch. Beiden bereitet es Freude von Haus zu Haus zu ziehen, um den Segen zu spenden und den Leuten eine Freude zu machen. Sofia Stankiewicz (acht Jahre) ist ebenfalls zum zweiten Mal bei der Sternsingeraktion dabei. Sie wird als König Balthasar unterwegs sein. „Ich freue mich darauf, den Leuten Freude zu bringen und armen Leuten helfen zu können“. Die Zwillinge Pauline und Florian König - hier ist der Name schon Programm - sind ebenfalls zum ersten Mal Sternsinger und „knapp neun Jahre alt“. Pauline wird als König Kaspar unterwegs sein und freut sich auf die Party und die vielen Süßigkeiten. Florian freut sich ebenfalls: „Es gibt eine Party am Schluss und besonders toll ist, durch die Straßen zu ziehen und an allen Türen zu klingeln.“

In Durchhausen werden alle Häuser von den Sternsingern besucht und wer möchte, bekommt den Segen „Christus segne dieses Haus - Christus mansionem benedictat“. Im Jahr 1981 besuchten die Sternsinger erstmals auf Betreiben von Pfarrer Anton Bernhard die Durchhauser Familien und seither hat sich diese Aktion etabliert und ist nicht mehr wegzudenken aus dem Jahreskreis der Durchhauser Veranstaltungen. Die vier Sternsinger-Gruppen sind unterwegs am Freitag, 5. Januar, und am Samstag, 6. Januar. Die diesjährige Aktion Dreikönigssingen steht unter dem Motto „Gemeinsam für unsere Erde in Amazonien und weltweit“. Jede Gruppe hat einen Ausweis, der sie zum Sammeln von Spenden berechtigt. „Wir laden alle Interessierten zum Vorabendgottesdienst mit den Sternsingern am Freitag, 5. Januar, um 18.30 Uhr in unsere Kirche ein,“ lädt Daniela Stankiewicz zum Sternsingergottesdienst ein. „Das wird ein königlicher Abend“.