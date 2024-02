Singen, lachen, fröhlich sein beim Familiengottesdienst in Durchhausen

Durchhausen

In der katholischen Kirche Zu den Heiligen Engeln in Durchhausen findet am Samstag, 3. Februar, ein Familiengottesdienst unter dem Motto „Singen, lachen, fröhlich sein“ statt.