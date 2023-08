(leu) — Die Jazz–Szene trauert um Gabriele Kleinschmidt. Vom kleinen Durchhausen aus organisierte sie über viele Jahre hinweg einen Gutteil des deutschen Konzertbetriebs und holte Weltstars in deutsche Konzertsäle und Jazzclubs. Jetzt ist sie gestorben.

Jazz–Star sorgen für Aufsehen im beschaulichen Durchhausen

Mit Gabriele „Gaby“ Kleinschmidts Namen sind zahllose namhafte Künstlerinnen und Künstler des Jazz untrennbar verbunden; viele machte sie als Touragentin in Deutschland erst bekannt. Und so einige dieser, manchmal durchaus kapriziösen Musiker machten auch Station in Durchhausen und erregten Aufsehen durch ihr teils exotisches Auftreten.

In Durchhausen lebte die Promoterin seit viele Jahren; 2017 feierte ihre Agentur GKP das 40–jährige Bestehen. Bebop, Swing, Big Band, Rhythm’n’Blues, schräger Free Jazz — eigentliche alle Spielarten des Jazz waren ihr Ding, und die Künstler und Bands, deren Tourneen sie auf die Beine stellte, waren Legion: Archie Shepp, Cecil Taylor, Lester Bowie, Drummerlegende Max Roach, aber auch Stars der neueren Szene wie Sänger Gregory Porter ließen sich von ihr vertreten.

Mit einigen Musikerinnen und Musikern verband sie mehr als geschäftliche Verbindungen; so besuchte das weltweit renommierte Kollektiv Sun Ra Arkestra um den damals 91 Jahre alten Marshall Allen in seine Agentin in Durchhausen. Andere Namen aus dem GKP–Kosmos waren Dizzy Gillespie, BB King, Wynton Marsalis, Duke Elington, Miles Davis, Billy Cobham, Chick Corea oder Ray Charles.

Umgang mit Diven raubte ihr manchmal den Schlaf

Aber auch deutsche Musiker wie Paul Kuhn und Albert Mangelsdorff gehörten zu ihrem Kundenkreis. Dass schwierige Künstlerseelen dazu gehörten, die Konzertveranstalterinnen den Schlaf rauben können — daraus machte sie keinen Hehl. Ornette Coleman war so eine männliche Diva, der gleich nach der Landung seines Flugzeug erst einmal die Verdoppelung seiner Gage forderte — andernfalls: sofortiger Rückflug.

Ein Profi wie Gabriele Kleinschmidt kam auch mit solchen Fällen zurecht, auch wenn es wohl manchmal harte Verhandlungen mit Banken gegeben hat. Doch die positiven Erfahrungen überwogen, und auch die regionalen Fans profitierten von ihrem Netzwerk — so holte sie Jazzstars von Weltformat in den Tuttlinger Rittergarten, dem Rottweiler Pflugsaal oder das Trossinger Canape.

In Durchhausen lebte die gebürtige Möhringerin und gelernte Erzieherin, Jahrgang 1939, lange Jahre mit ihrem zweiten Ehemann, dem britischen Jazzmusiker und -journalisten Mike Hennessey. Er starb bereits 2017; in den Jahren danach reduzierte Gaby Kleinschmidt ihr berufliches Engagement. Am 31. Juli ist sie, wie erst jetzt bekannt wurde, im Alter von 84 Jahren verstorben. Sie hinterlässt ihren Sohn Frank, der bereits seit längerem das Unternehmen GKP führt.