Bald können die Durchhausener ein beachtliches Jubiläum feiern: Zum 48. Zunftmeisterempfang fanden sich Narren aus dem Raum Trossingen am Dienstag im vollen Foyer der Gemeindehalle zusammen. Die lokale Prominenz übertraf sich gegenseitig in ausgefallener Kostümierung und oftmals gereimten Pointen launiger Reden.

Durchhausens Zunftmeisterin Sophia Panagiotidou begrüßte die vielen Gäste, darunter Vertreter der am nachmittäglichen Umzug teilnehmenden Zünfte und Gemeinderäte. Bürgermeister Simon Axt dankte den örtlichen Vereinen und Ehrenamtlichen für deren Aktivitäten zur Fasnet - „wir haben es in Durchhausen wieder zusammen geschafft“. Besonderes Lob erfuhren Narrenzunft und Sportverein.

„Susi“ muss sich Schelte gefallen lassen

Axt frotzelte in Richtung seiner erschienenen Amtskollegen. Die „Susi“, Bürgermeisterin einer größeren Nachbarstadt, musste sich Schelte gefallen lassen ob der „Millionen Euro“, die Trossingen von Umlandgemeinden wegen auswärtiger Schüler haben wolle. Und für den „Andi“, Schultes einer nahen Gemeinde auf der anderen Seite des Lupfen, kam es noch härter. Simon Axt berichtete von einem gemeinsamen Saunagang, zu dem Kollege Zuhl „ganz nackig“ erschienen sei. „Der Anblick war nicht für alle a Freud - manche haben sogar geheult“, dichtete Axt unter dem Gelächter der Zuhörer.

Zur Besänftigung der Gescholtenen hatte das Durchhausener Ortsoberhaupt Präsente dabei - so für Ernst Burgbacher, ehemaliger Parlamentarischer Staatssekretär in Berlin, aus Trossingen einen „zwölfprozentigen Rotwein - so viel Prozent wünsche ich der FDP bei der nächsten Wahl“.

Hochprozentige Liberale

„Zwölf Prozent, da wären die Durchhausener sauer - da haben wir hier schon das doppelte geholt“, rückte Burgbacher die Statistik gerade. Und griff dann zur obligatorischen Mundharmonika, um das Lied von der „Schwäbsche Eisebahne“ anzustimmen - textlich umgemünzt auf die Perle im Schönbachtal, die vor mehr als 100 Jahren einmal fast einen Bahnanschluss bekommen hätte. „Feiern könnten wir dann alle heute in der Bahnhofshalle:“

Auftritt einer ganz in schwarz gehüllten Dame, die optisch gut ins Chicago der 1920/30er Jahre gepasst hätte - die mondäne Erscheinung entpuppte sich als Trossingens Bürgermeisterin Susanne Irion. Sie gab eine „Witwe aus dem Berner Oberland“, stilecht mit helvetisch angehauchtem Zungenschlag. Ihr Mann sei bei einem Jagdunfall ums Leben gekommen - woran die schwarze Witwe offenbar nicht ganz unbeteiligt war. Vergebliche Zuflucht habe sie in einigen Gemeinden im Kreis Tuttlingen gesucht, Unterschlupf schließlich in Durchhausen gefunden - mit einer tollen Idee für die örtliche Infrastruktur...

Simon Axt als Platzhirsch im Forst

Talheims Bürgermeister Andreas Zuhl blickte in seinem Beitrag auf die „Tiere im Wald“. Der 2023 wiedergewählte Simon Axt sei der „Platzhirsch im Forst - und durch sein leuchtendes Fell und sein lautes Röhren bekannt“. Der in Hausen o.V. abgewählte Jochen Arno solle sich nicht grämen: „Er muss sich nicht mehr ärgern lassen - er ist jetzt vogelfrei.“

Der Ex-Bürgermeister, bereits im vergangenen Jahr als „Amor“ Arno der Hingucker beim Zunftmeisterempfang, hatte kostümtechnisch erneut den Vogel abgeschossen: Als Schwarzwaldmädel mit Bollenhut hob Jochen Arno das Glas und zu seiner Rede an - und verteilte großzügig Geschenke, so einen blonden Zopf für Simon Axt, „dann hast du was Wunderschönes auf dem Kopf“.

Erzengel singen Friedenslieder

Arno ebenbürtig in puncto Aufmachung war das geistliche Duo, das zur Gitarre gleich zwei Lieder intonierte: der katholische Pfarrer der Seelsorgeeinheit, Thomas Schmollinger, und Pfarrer Ioan Chirila von der rumänisch-orthodoxen Kirche waren als Engel kostümiert und stimmten gleichsam himmlische Chöre an. Als Erzengel Michael und Gabriel mahnten sie: „Die Menschen haben nicht auf uns gehört - statt Frieden machen sie Krieg“. Und bei Nicoles „Ein bisschen Frieden“ stimmte das ganze Foyer mit ein.

Auch auf die Kirchensanierung in Durchhausen blickten die beiden sangesfreudigen Seelsorger: „Wir wollen planen und umbauen - in diesem Jahr geht es hoffentlich schon los“. Nach so viel gelungenen Reden und Liedern konnten sich die Gäste Gemüseeintopf munden lassen - und so gestärkt den Weg zum Durchhausener Umzug antreten mit 34 Zünften und Gruppen.