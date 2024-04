Landesstraße bei Durchhausen bis September gesperrt

Das Regierungspräsidium Freiburg (RP) beginnt ab Montag, 8. April, mit der Erneuerung der Fahrbahndecke an der L 432 zwischen Durchhausen und Seitingen-Oberflacht (Kreis Tuttlingen) auf einer Länge von rund drei Kilometer. Die Arbeiten dauern voraussichtlich bis Ende September, teilt die Behörde in einer Pressemeldung mit. Die Landesstraße muss während dieser Zeit voll gesperrt werden. Der Verkehr wird über Gunningen umgeleitet.

Die Arbeiten haben laut Mitteilung auch Auswirkungen auf den ÖPNV. In Oberflacht entfällt die Haltestelle „Brühl“ ersatzlos, die Haltestelle „Hauptstraße“ wird zur Gedenkstätte (Einmündung zur Lindenstraße) verlegt und fungiert zudem als End- bzw. Wendepunkt des Busses. Auf der L 432 entfällt die Haltestelle „Abzweig nach Gunningen“, Fahrgäste werden an die Haltestelle „Dreschschuppen“ in Durchhausen verwiesen.

Auf einer Länge von knapp drei Kilometer wird eine neue Asphalttrag-, Asphaltbinder- und Asphaltdeckschicht eingebaut. Darüber hinaus werden auch die Entwässerungsleitungen in und neben der Fahrbahn sowie zur Vorflut in Richtung Schönbach erneuert. Zu den weiteren Arbeiten zählen die Erneuerung von Randeinfassungen sowie der Bau zweier barrierefreier Bushaltestellen, heißt es in einer Pressemitteilung der Behörde.