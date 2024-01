Hilfe, wenn Hilfe gebraucht wird

- Wir für Sie, das ist der Nachbarschaftshilfeverein von Durchhausen und seinen umliegenden Gemeinden. Die Nachbarschaftshilfe wird von freiwilligen Helferinnen und Helfern erbracht. Vor allem älteren Menschen wird hier verlässliche und finanzierbare Unterstützung geboten. Koordiniert werden die Einsätze durch die jeweilige Einsatzleiterinnen vor Ort. Unsere Mitarbeiterin Andrea Utz hat mit Tina Streicher, der Einsatzleiterin von Wir für Sie in Durchhausen über ihre Aufgaben und die Angebote im Jahr 2024 gesprochen.

Frau Streicher, jetzt sind Sie rund anderthalb Jahre die Einsatzleiterin in Durchhausen. Was darf man sich unter Ihren Tätigkeiten vorstellen?

In erster Linie ist es meine Aufgabe, die Hilfegesuche der Durchhauser Bürgerinnen und Bürger zu koordinieren. In den meisten Fällen rufen mir die Unterstützungsbedürftigen oder deren Angehörige an und schildern die aktuelle häusliche Situation. Gemeinsam überlegen wir dann, wie geholfen werden kann. Anschließend versuche ich eine passende ehrenamtlich tätige Person in unserem Nachbarschaftshilfeverein zu finden, welche die Tätigkeit übernimmt. Sobald ich die passende Person gefunden habe, wird ein Treffen vereinbart um Hilfesuchende/n und Helfer/in zusammen zu bringen. Darüber hinaus wird Art und Umfang sowie Beginn des Einsatzes abgestimmt.

Ebenfalls bin ich zuständig für die Vorbereitung, Organisation und Durchführung unseres geselligen Mittagstischs. Ein Angebot, das seit etwa einem Jahr regelmäßig im Foyer der Gemeindehalle Durchhausen stattfindet. Unser Mittagstisch ist immer gut besucht und mittlerweile fester Bestandteil der Gemeinde.

Im Hintergrund sind natürlich auch noch einige bürokratische Aufgaben zu erledigen, wie zum Beispiel das Bearbeiten der monatlich anfallenden Tätigkeitsberichte, bevor sie dann von unserer Buchhaltung abgerechnet werden.

Wir für Sie agiert in acht Gemeinden, neben Durchhausen auch in Eßlingen, Gunningen, Hausen ob Verena, Möhringen, Talheim, Seitingen-Oberflacht und Rietheim-Weilheim. Was ist im Vergleich zu anderen Orten in Durchhausen besonders?

Im Grunde gibt es keine Unterschiede, die Vereinsstrukturen und Abläufe sind einheitlich. Unsere Unterstützungsangebote sind im Wesentlichen gleich. Unterhaltungsangebote können ein wenig variieren, je nachdem was die örtliche Einsatzleitung plant.

Was haben Sie für Planungen für dieses Jahr?

Ein großes Thema ist schon immer die Helfersuche! Es ist eine Herausforderung für mich und meine Einsatzleiterkolleginnen der anderen Mitgliedsgemeinden, weitere Ehrenamtliche für unsere vielfältigen Einsatzgebiete zu finden.

Im Verein werden regelmäßig Fortbildungen für Helferinnen und Helfer sowie alle Bürgerinnen und Bürger angeboten. Ich selbst besuchte in der Vergangenheit auch schon zahlreiche Angebote und werde dies auch künftig tun.

Im letzten Jahr organisierte der Verein unter anderem einen Erste-Hilfe-Kurs. Auch eine Schulungsreihe zum würdevollen Umgang mit dementiell Erkrankten fand statt, die Themen der Veranstaltungen sind auf jeden Fall kurzweilig und interessant.

Ich freue mich auf die Fortbildungs- und Informationsveranstaltungen, welche dieses Jahr stattfinden. Von Diesen erfährt man rechtzeitig in den Amtsblättern der Mitgliedsgemeinden von „Wir für Sie e. V.“.

Ich freue mich darauf und setze mich dafür ein, dass auch in diesem Jahr der gesellige Mittagstisch weiterhin regelmäßig stattfindet. Für die eine oder andere kleine spontane Überraschung bin ich auch jederzeit zu haben. Da lasse ich mir gerne was für unsere Gemeinde Durchhausen einfallen.

