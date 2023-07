Feuerwehr soll neuen Mannschaftstransporter erhalten

Schon im Oktober des vergangenen Jahres stand das Starkregenrisikomanagement auf der Tagesordnung des Gemeinderates von Durchhausen. Dass die Realität ein halbes Jahr später eintraf, hatte die Menschen von Durchhausen umso mehr überrascht.

Am Sonntagnachmittag, 21. Mai 2023, ging ein heftiges Unwetter über die Gemeinde nieder. Die Einwohner waren geschockt, wie schnell und die Menge von Regenwasser sich über die Gemeinde ergoss.

Für Bürgermeister Simon Axt ist es nun wichtig, dass Videos und Fotos von dem Hochwasserereignis an die Gemeindeverwaltung weitergereicht werden. An Hand diesem Material kann dies in die weitere Planung des Ingenieurbüros Breinlinger einbezogen werden. Das letzte Hochwasser hat sich in Durchhausen vor 25 Jahren ereignet. Jörg Kamutzky vom Wasserwirtschaftsamt Tuttlingen und Sascha Messmer vom Ingenieurbüro Breinlinger gaben zur Kenntnis, dass dieses Starkregenereignis in die Kategorie eines sogenannten 30–jährigen Hochwassers einzustufen war. Eine Schadenssumme konnte nicht analysiert werden, da dies die Haus–und Grundstück Besitzer mit ihren Versicherungen abgerechnet haben.

In jedem Falle war das Unwetter und seine Folgen ein „öffentlicher Notstand“ so dass die betroffenen Bürgerinnen und Bürger nicht für die Einsatzkosten der Feuerwehr aufkommen müssen. Mit sieben Ja–Stimmen und einer Gegenstimme wurde das Ingenieurbüro Breinlinger beauftragt, ein Konzept zu erarbeiten für 30– oder 100–jähriges Hochwasser.

Im vergangenen Jahr wurde beschlossen, einen neuen Mannschaftstransportwagen (MTW) für die Freiwillige Feuerwehr zu beschaffen. Ein Zuschussantrag wurde schon gestellt und in Höhe von 13.000 Euro bewilligt. Im Haushalt der Gemeinde sind 65.000 Euro eingestellt. Einstimmig wurde beschlossen auf Grundlage des Leistungsverzeichnis beschränkt auszuschreiben.

Die Gestaltungsmaßnahmen der Friedhofentwicklung wurden im Juni 2023 beschränkt ausgeschrieben. Von sechs angeschriebenen Firmen hat nur die Gartenbau–Firma Benzing aus Trossingen ein Angebot eingereicht. Im Haushalt waren für die Gewerke 42.000 Euro angesetzt. Die Firma Benzing wird die Arbeiten für 32.812 Euro ausführen.

Ab September 2023 werden die Kindergartengebühren angehoben. Diese betragen dann für ein Kind 128 Euro. Der Beitrag für die Krippe beträgt dann 408 Euro für ein Kind. Die Ganztagbetreuung wird dann für ein Kind 276 Euro kosten. Die Gebühren für die Snacks werden von 0,50 Cent auf 0,25 Cent reduziert.

Heike Burkard wird ab Montag, 21. August, das Amt als Hauptamtsleiterin auf dem Rathaus antreten. Sie ist noch in Hüfingen beschäftigt aber schon wohnhaft in Durchhausen.