Durchhauser Narren starten furios in die 5. Jahreszeit

Die Narrenzunft landete mit ihrem Zunftball einen furiosen Fasnetstart. Mehrere Narrenzünfte und Musikgruppen aus der näheren und weiteren Umgebung kamen ins Dorf am Fuße des Lupfen und die Halle war gut besucht und zeitweise am Siedepunkt.

Nach der Eröffnung durch den heimischen Fanfarenzug ging es Schlag auf Schlag durch das Programm unter anderem mit den Flashligths Mädels aus Seitingen-Oberflacht. Sie entführten mit ihrem Tanz in fremde Welten. Eine besonderes weite Anreise hatte die Abordnung der Garde der Gesellschaft Zigeunerinsel aus Stuttgart. Sie zeigten professionellen Gardetanz. Laut krachen ließ es dann die Pfuutzger Guggenmusik aus Seitingen-Oberflacht, bis die Halle bebte. Die „zwei Hofemer“ aus Spaichingen hatten es dann leicht, den restlichen Abend die Stimmung am Siedepunkt halten. „Wir sind sehr stolz auf unseren diesjährigen Zunftball. Die Stimmung ist super. Was will man mehr?“, freute sich die Vorsitzende der Narrenzunft Sophia Panagiotidou. So startete der Durchhauser Fasnetauftakt sogleich mit einem Höhepunkt.