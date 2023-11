Durchhausens Kirchengemeinde macht sich fit für die Zukunft

Gut besucht war die Abendmesse mit Präsentation der Kirchenmodelle und dem Ergebnis des Architektenwettbewerbes zum Umbau der Durchhauser Kirche. Architekt Gerd Gassmann aus Karlsruhe kam nach Durchhausen und stellte den Architekten-Wettbewerb samt dem Sieger-Entwurf vor.

Durchhausen ist Leuchtturmprojekt für Kirchensanierung in der Diözese Rottenburg-Stuttgart. Seit der Innenrenovierung der Kirche „Zu den Heiligen Engeln“ vor 30 Jahren ist am Kirchen-Bauwerk ein erheblicher Sanierungsbedarf entstanden. Heute ist die Kirche knapp 65 Jahre alt. Es müssen Mängel an der Elektroinstallation, Heizung und Beleuchtung behoben und die Vorgaben der aktuellen Brandschutzrichtlinie umgesetzt werden. Das in die Jahre gekommene Dach ist ein Sanierungsfall, weswegen bei Unwetter Regenwasser in den Kirchenraum eindringt, sogar der Beichtstuhl hat Wasserschäden. Aufgrund feuchter Wände im Keller unter der Sakristei sind Maßnahmen an der Drainage notwendig und am Turm müssen mehrere Betonschäden repariert werden.

Die Kirche braucht ein modernes und nachhaltiges Energiekonzept, um das Kirchengebäude in Zukunft sowohl aus ökologischer als auch wirtschaftlicher Sicht verantwortungsvoll unterhalten zu können. Um allen Gläubigen den Besuch der Kirche und die Teilnahme an den Gottesdiensten zu ermöglichen, müssen sämtliche Wege und Zugänge hindernisfrei gestaltet werden. Hierfür ist auch der Einbau von barrierefreien Sanitäreinrichtungen unerlässlich. Im Zuge der Sanierung sollen unter anderem Gemeinderäume in das bisherige klassische Kirchengebäude integriert werden. Die Diözese hatte dafür einen Architektenwettbewerb ausgelobt. Inzwischen hat ein Preisgericht die eingereichten Wettbewerbsarbeiten beurteilt.

Dieses Preisgericht setzte sich unter anderem aus Architekten, Vertretern des bischöflichen Ordinariats, Mitgliedern des Kirchengemeinderates, Durchhausens Bürgermeister Simon Axt und weiteren Personen zusammen. Gerd Gassmann hat nun die Ergebnisse präsentiert und die Abläufe des Wettbewerbes erläutert. Der jetzige Siegerentwurf verkörpert für Durchhausen die optimale Lösung. Das Pfarrhaus der Kirchengemeinde ist ebenfalls sanierungsbedürftig und wird zu Gunsten der Kirchensanierung verkauft. Die wegfallenden Gemeinderäume werden zukünftig im Kirchengebäude integriert. Im Zuge des Preisgerichts wurden alle acht eingereichten Vorschläge abgewogen, inwieweit diese für Durchhausen geeignet und weniger geeignet seien. Beteiligt haben sich Architekturbüros aus Karlsruhe, Waldkirch, Balingen, Spaichingen und München. Zwei der Vorschläge kamen in die engere Wahl.

Beide verfolgen ein ähnliches Konzept ‐ „ein Haus im Haus“. Die Gemeinderäume werden im Kirchengebäude eingebaut. Dabei bleibt der Sakralraum kalt, während die Gemeinderäume beheizt werden. Das Gemeindezentrum wird zukünftig eine eigene Adresse haben und diese sind von Seiten der Gemeindehalle aus zu betreten. Dort werden Arkaden angebaut und oberhalb der Kirche werden Parkplätze entstehen. Gleichzeitig wird die Kirche selbst, wie bisher, von vorne betreten, die Kirche selbst wird kleiner und die Raumproportionen werden sich verändern. Gassmann wünschte sich, dass die Gestaltung der Außenanlagen der Kirche im Gleichklang mit der Dorfplatzgestaltung ablaufen könnte.

Gewinner der Ausschreibung ist das Architektenehepaar Lisa Schneider und Peter Hoffmann aus Karlsruhe. Beide erläuterten ihre Ideen zur Durchhauser Kirche. Der Sakralraum, gestaltet von Künstler Rudolf Kurtz, bleibt erhalten. Der zukünftige Gemeindesaal wird teilbar sein. Weiter wird es einen Aufzug, Küche und sanitäre Anlagen im mehrgeschossigen Gemeindebereich geben. Es werden überwiegend Holz und viele weitere natürliche Baustoffe für das „Haus im Haus“ verwendet.

Freudig zeigten sich Pfarrer Schmollinger und der Vorsitzende des Kirchengemeinderates, Johannes Ungermann, über die Ergebnisse. Trotz allem gilt es noch einen weiten Weg zu gehen, schließlich sind viele Punkte noch nicht abschließend geklärt, so muss eine aufschlussreiche Bauaufnahme und Tragwerksplanung erfolgen und verschiedene Höhenniveaus integriert werden. „Altbau und Bauen im Bestand ist immer für Überraschungen gut und Überraschungen kosten Geld,“ schloss Gassmann. „Besonders spannend sind Projekte, wie dieses ‐ ein Leuchtturmprojekt der Diözese.“