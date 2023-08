Das Schutzengelfest hat eine lange Tradition in Durchhausen

Klassisch am ersten Sonntag im September, diese Jahr am 3. September, wird in Durchhausen wieder das Schutzengelfest gefeiert. Das Schutzengelfest hat für die Durchhauser Kirchengemeinde eine lange Tradition. Ein Rückblick:

Am 26. April 1772 wurde die Schutzengelbruderschaft durch Pfarrer Franz Hadrian Vogel errichtet. Im Jahr 1875 wurde durch einen Erlass des Bischöflichen Ordinariates in Rottenburg das Bruderschaftsfest auf den ersten Sonntag im September festgelegt. Die Schutzengelbruderschaft existiert noch heute. Es ist eine Gebetsbruderschaft, in die früher jedes Kommunionkind aufgenommen wurde. 1958 wurde dann die neue Kirche eingeweiht und was lag damals näher, als diese neue Kirche den Engeln anzuvertrauen. So wurde es die Kirche „Zu den Heiligen Engeln“ in Durchhausen. Im Gotteshaus befinden sich über 35 Engelabbildungen. Und so wurde aus dem ursprünglichen Bruderschaftsfest auch das Patrozinium der Kirchengemeinde Durchhausen. Bis heute wird es mit einem Festgottesdienst gefeiert.

Früher war das „Durchhauser Fest“ das aufwändigste Fest in Durchhausen. Neben dem Festgottesdienst, gab es auch Prozessionen begleitet mit Böllerschüssen. Viele auswärtige Gäste kamen nach Durchhausen um ihre Verwandten im Dorf zu besuchen. Nach dem Gottesdienst gab es in jedem Haus ein großes Familienessen. Das Fest hatte auch einen weltlichen Charakter. Fragt man Zeitzeugen, so strahlen die Augen, wenn von der Schiffschaukel beim ehemaligen Gasthaus Hirschen, dem Karussell, den Trauben, „Guzzle“ und Wundertüten beim „Heiner“ erzählt wird. Der weltliche Name war „Birrefest“. Und abends wurde dann beim Tanz im Gasthaus Hirschen das Tanzbein geschwungen.

Johannes Ungermann, Vorsitzender des Durchhauser Kirchengemeinderates lädt zur Mitfeier des Schutzengelfestes ein. „Lassen wir uns von Engeln berühren und feiern wir gemeinsam dieses Fest,“ so Ungermann. „Herzliche Einladung zum Gottesdienst, welcher von Pfarrer Silvanus zelebriert wird, mit anschließendem Stehempfang um 9.30 Uhr in unserer Kirche.“