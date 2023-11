Die Bewerbungsfrist für die kommende Bürgermeisterwahl in Durchhausen ist abgelaufen. Vom 30. September bis zum 6. November konnten Bewerber ihre Unterlagen einreichen. Jetzt steht fest: Für die Wahl am Sonntag, 3. Dezember, tritt nur Amtsinhaber Simon Axt an.

Axt wurde im November 2015 zum Bürgermeister von Durchhausen gewählt und trat damit die Nachfolge von Erwin Link an. Im Rahmen einer Bürgerversammlung hatte er seine erneute Kandidatur bereits angekündigt.