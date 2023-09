Baustart der Schönbacher Brücke im Juni 2024

Es geht voran mit dem Neubau der Brücke über den Schönbach. Zuletzt hat der Gemeinderat in der Sitzung im März ein Vorgehen zur Erneuerung der Brücke einstimmig bekräftigt. Es soll ein Ersatzneubau für geschätzte 563.000 Euro gebaut werden. Dafür wurden zwei Förderanträge in Höhe von 123.750 Euro aus dem LGVFG und aus dem Ausgleichstock in Höhe von 337.800 Euro gestellt.

Von den 1,85 Millionen Euro des Ausgleichstocks für den Landkreis Tuttlingen fliesen 200.000 Euro an die Gemeinde Durchhausen für den Bau der Brücke. Der Förderbescheid ging bei der Gemeinde am 4. September ein. Somit stehen 323 750 Euro an Fördermittel zur Verfügung. Es verbleibt ein Eigen Anteil von 239 250 Euro, welche die Gemeinde Durchhausen stemmen muss.

Das Regierungspräsidium Freiburg betonte dabei, dass der Ausgleichsantrag äußerst wohlwollend geprüft und genehmigt wurde. Im Vergleich zu anderen im Land geförderten Brücken sei die zugesagte Förderung von 200.000 Euro und die Gesamtförderung von annähernd 60 Prozent sehr hoch. Auf Grund von Schonzeiten, was dem Wassertier geschuldet ist, soll der Baustart am 1. Juni 2024 erfolgen

Zu der ersten Sitzung nach der Sommerpause hatten sich eine Abordnung von Jugendlichen aus Durchhausen eingefunden. Diese sprachen das Thema der „Beleuchtung von öffentlichen Straßen und Plätzen“ an. Wenn die jungen Menschen vom Jugendhaus ‐ dies befindet sich in Nachbarschaft zum Sportgelände ‐ bei später Stunde den Heimweg antreten, so ist es stockdunkel. Für Mädchen und junge Frauen sei dies nicht gerade angenehm in völliger Dunkelheit durch das Dorf zu gehen.

Fakt ist, dass die Straßenbeleuchtung an Werktagen von 24 Uhr bis 4 Uhr morgens ausgeschaltet ist. Am Wochenende geht das Licht ab 1 Uhr aus.

Im September 2022 wurde im Gemeinderat beschlossen auf Grund der zu erwartenden Energiemangellage, hervorgerufen durch den Lieferstopp von russischem Gas in Folge des Ukraine-Krieges Strom einzusparen.

Im April 2023 wurde festgestellt, dass es zum Glück keine Einschränkungen in der Energieversorgung gab. Im Hinblick von „Lichtverschmutzung“ und Insektenschutz bekräftige der Gemeinderat jedoch die Regelung, dass die Beleuchtung in der Nacht abgeschaltet werde.