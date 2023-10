Durchhausen

Audi-Fahrer zerstört Verkehrsinsel

Durchhausen / Lesedauer: 1 min

Symbolbild (Foto: Carsten Rehder/dpa )

In der Nacht auf Sonntag ist ein Unbekannter mit einem grauen Audi A4 Avant von Schura kommend auf der Landesstraße 432 über die Verkehrsinsel des neuen Kreisverkehrs am Ortseingang Durchhausen gefahren und hat dabei ein Verkehrszeichen, einen Leitpfosten und seinen Wagen erheblich beschädigt. Ohne sich um den verursachten Schaden zu kümmern, flüchtete der Unbekannte mit seinem vermutlich an der Fahrzeugfront erheblich beschädigten Audi A4.

Veröffentlicht: 16.10.2023, 14:15 Von: sz