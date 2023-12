An Silvester fallen die Würfel

Durchhausen

Wer hat das Würfelglück? (Foto: Andrea Utz )

Gelebtes Brauchtum zum Jahreswechsel findet man am Silvesternachmittag in Durchhausen. Beim traditionellen Barschen werden rund 200 Neujahrsringe in den drei Lokalitäten des Dorfes ausgewürfelt.

