Agnes Meglic aus dem Kindergarten in Durchhausen verbschiedet

Nach über drei Jahrzehnten als Erzieherin im Durchhauser Kindergarten Regenbogen ist Agnes Meglic herzlich in ihre Altersteilzeit verabschiedet worden. Dies war ein besonderes Fest, gibt es heute Kindergarten-Mütter, die früher schon selbst bei Erzieherin Agnes den Kindergarten besucht haben. An ihrer Abschiedsfeier gab es viele Geschenke und Wertschätzungen seitens ihrer Kolleginnen aus dem Kindergarten, der Gemeindeverwaltung, der Eltern und natürlich ihrer Regenbogenkinder.

Mit Agnes Meglic hat der Kindergarten eine herzliche und fröhliche Erzieherin in ihre Rente entlassen, welche das Team mit ihrer positiven Energie über viele Jahre stabil bereicherte. Bei einem Umtrunk gab es reichlich Gelegenheit sich über Erinnerungen bis in die 1990er-Jahre auszutauschen. „Es war total schön und so rührend, so viele Überraschungen, so viele Leute haben sich Gedanken gemacht mit Bildern und Videos, ich kann es gar nicht beschreiben,“ erzählt Agnes Meglic. Sie blicke sehr gerne an ihre Jahre seit August 1991 im Kindergarten zurück. Viele schöne Erinnerungen hat sie an gemeinsame Feste und Feiern, besonders „wenn die Eltern dazugekommen sind und alle gemeinsam Spaß hatten“. Am schönsten fand sie diese, wenn im Kindergarten und angrenzenden weitläufigen Garten gefeiert wurde. Dies hat sich heute verändert, aufgrund der großen Teilnehmerzahlen finden viele Feste nun in der Gemeindehalle statt.

Als Agnes Meglic ihre Arbeit im Jahr 1991 in Durchhausen aufnahm, stand das ursprüngliche Kindergartengebäude aus der Nachkriegszeit in der Fronwiesenstraße und es gab damals schon Gruppengrößen von 24 bis 26 Kindern. Das Team bestand aus vier Kolleginnen und es gab zwei Gruppen, welche abwechselnd morgens und nachmittags je 3,5 Stunden betreut wurden. Heute besteht das Team im Kindergarten Regenbogen aktuell aus elf Erzieherinnen und zwei Aushilfen. Agnes Meglic bedauert sehr, dass ihre Stelle nicht zeitnah besetzt werden konnte.

Im Laufe ihres Arbeitslebens ergaben sich gravierende Veränderungen in der Einrichtung. Alles werde heute schriftlich niedergelegt, zum Beispiel Allergien, Datenschutz, Veröffentlichungen. Man darf beim Kind Fiebermessen, Zecken entfernen und vieles mehr. Sie schätze die heute gängigen Elterngespräche mit Rückmeldung über das jeweilige Kind sehr. Diese würden auch von Elternseite gerne angenommen. Viele Eltern gingen strahlend aus den Gesprächen und reflektierten so auch ihre Kinder. Früher gab es meist nur die „Tür und Angel-Gespräche“.

Natürlich gab es auch Problemgespräche, aber insgesamt ist in „Durchhausen noch heile Welt“, so Agnes Meglic. In Durchhausen haben die Familie Platz, sich zu entfalten, die Wohnverhältnisse sind meist gut, Probleme in Familien gibt es nur in Einzelfällen und im Dorf gibt es auch Vereine und viel Natur zum Austoben.

Im Laufe der Zeit hat sich auch die Tagesstruktur im Kindergarten verändert. Heute wird das klassische Betreuungsmodell morgens und mittags durch eine Ganztagsbetreuung und eine verlängerte Öffnungszeit bis 14 Uhr jeweils mit Mittagessen und Ruhezeiten ergänzt. Dazu gibt es eine Kleinkindbetreuung.

Jetzt freut sich Agnes Meglic darauf, dass sie flexibel mit ihrer Familie „lauter schöne Sachen machen kann“. Ihr Enkel macht ihr sehr viel Freude. In der nächsten Zeit wird man sie auch des Öfteren im Aldinger Schwimmbad antreffen, sie freut sich schon auf das Einlösen ihrer Gutscheine. Sie plant viel zu reisen, ihren Garten umzugestalten und sonstige Projekte.