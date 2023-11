Wohin als Kind in Dürbheim, wenn man nach den Hausaufgaben noch raus zum Kicken will? Den steilen Weg hinauf zum einzigen Bolzplatz der Gemeinde? Er liegt außerhalb des Orts und für kleine Kinderbeine nicht ganz einfach zu erreichen. Gerade jetzt im Winter ist es, bis man oben ist, fast schon wieder Dunkel. Weder der Bolzplatz noch der Weg nach Hause ist beleuchtet. Eltern, Gemeinderat und Kinder diskutieren das Thema bisweilen.

Julius, acht Jahre, Theodor, neun Jahre, und sogar der fünfjährige Mats, besuchen alle die Grundschule in Dürbheim. Sie erzählen, dass sie ab und zu hoch zum Bolzplatz gingen. Am liebsten würden sie auf dem noch höher gelegenen Waldsportplatz spielen, der gehört aber zum SV Dürbheim.

Viel Zulauf für den SV Dürbheim

Der SV Dürbheim unterhält am Hang, der zum Steinbruch führt, zwei Fußballplätze. Die sind auch nötig, denn der Verein hat zurzeit sehr großen Zulauf. Allein in der Altersklasse der Bambinis seien es mehr als 40 Kinder, die hier wöchentlich im Training und in Wettbewerben gegen den Ball treten, sagt Markus Lutter, Jugendleiter Fußball beim SV.

Doch darüber hinaus, so Lutter, gebe es in Dürbheim zu wenig offene Möglichkeiten für Kinder, sich zu bewegen. Die beiden Sportplätze seien außerhalb der Trainingszeiten öffentlich nicht zugänglich.

Auch manche Kinder scheinen das so zu sehen, haben doch zuletzt einige von ihnen einem Gemeinderatsmitglied ihren Wunsch nach einem neuen Sportplatz näher an der Ortsmitte mitgeteilt. Nicht nur liege der alte Bolzplatz weit vom Ortskern entfernt, er wird auch gerne mal während der Spiele des SVs als Parkplatz genutzt, so Sebastian Hug, Abteilungsleiter Fußball beim SV Dürbheim.

Keine Konkreten Pläne für einen neuen Bolzplatz

Markus Lutter und Sebastian Hug sind sich einig. Ein Bolzplatz in Gemeindehand nahe am Ortskern zu haben wäre besser, als schon vor dem Freizeitkick einen Berglauf absolvieren zu müssen. Das Anliegen der Kinder stößt nicht auf taube Ohren.

Grundsätzlich sei der Gemeinderat offen der Idee gegenüber, einen sogenannten „Soccer Court“ im Ort zu bauen, so Heike Burgbacher, Bürgermeisterin der Gemeinde.

Finanziell etwa gibt es nicht viel Spielraum. So kämen auf die Gemeinde in den nächsten Jahren viele Ausgaben zu. Nicht zuletzt die durch den Bau zweier Gymnasien in Tuttlingen entstandenen Kosten, an denen sich Gemeinden im Kreis beteiligen müssen, stellen Dürbheim vor Herausforderungen.

Ich glaube nicht, dass der Bolzplatz sehr genutzt werden würde. Eine Teilnehmerin

Auch die Suche nach einem geeigneten Bolzplatz-Standort könne schwierig werden. Nicht nur der Platz stelle ein Problem dar, so Burgbacher weiter, es müsse eine Einigung mit potenziellen Anwohnern, die sich am Trubel eines angrenzenden Fußballplatzes stören könnten, gefunden werden. Versprechen könne sie deswegen erstmal nichts.

Nicht alle sehen Bedarf für neuen Bolzplatz

Aber was sagen die Dürbheimer? Unsere Stichprobe bei Teilnehmerinnen eines Lauftreffs für Senioren ergibt: Einige sind skeptisch. „Ich glaube nicht, dass der Bolzplatz sehr genutzt werden würde“, meint eine der Teilnehmerinnen. Die Jugendlichen würden sich ja gar nicht mehr draußen treffen. Eine weitere sieht den Bedarf durch die Vereine bereits gedeckt: „Manch einer sagt, die Kinder haben keine Freizeit mehr vor lauter Vereinen.“

Auch die Mitschüler von Julius, Theodor und Mats berichten, dass sie schon viel in Vereine eingebunden seien. Manche, seien sogar in mehreren Sportarten gleichzeitig aktiv. Die siebenjährige Ida-Marie reitet und ist außerdem Turnerin für den SV Dürbheim. Carlo, ebenfalls sieben Jahre, spielt dort Fußball und ist gleichzeitig Ringer. Manchmal kämen sich dabei auch schon mal die Trainingszeiten gegenseitig in die Quere.

Was Dürbheim noch fehlt

Wenn man nicht gerade Fußball spielen will, könne man auch jetzt schon im Ort Beschäftigungen finden, erzählen die Kinder der Grundschule. Der Spielplatz neben der Kirche sei ein beliebter Ort. Und wenn Lena und Anna, sieben und acht Jahre alt, ihre Tanzeinlagen üben müssen, dann könnten sie auch den Pausenhof der Schule benutzen, wie sie erzählen. Der stünde nämlich auch außerhalb der Öffnungszeiten der Schule offen.

Auf die Frage, was sie sich denn für die Gemeinde noch wünschen würden, fällt den Kindern der Grundschule erstmal lange nichts ein. Nach einer Weile hat einer von ihnen eine Idee, von der auch die anderen sofort begeistert sind. Eine Achterbahn durch den ganzen Ort würde Dürbheim sehr gut stehen, finden sie.