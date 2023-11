Valentins Zepfs Sisyphosaufgabe und seine kleinen Siege

Wenn Valentin Zepf dieser Tage für seinen Ringer-Verein SV Dürbheim in der Oberliga auf die Matte geht, ist seine Niederlage bereits im Vorhinein eingeplant. Denn der 86,5 Kilogramm leichte Freistilspezialist tritt in dieser Saison oftmals in gleich zwei fremden Welten an: im Schwergewicht und im griechisch-römischen Stil. Und trotzdem feiert er „kleine“ Siege gegen übermächtige Gegner und wird von seinen Mannschaftskameraden gefeiert. Für Zepf an jedem Kampftag eine Sisyphos-Arbeit, die ihn dennoch anspornt.

Ein wenig wie ein tragischer Held

Es ist ein wenig wie beim Mythos von Sisyphos, der wegen des Frevels an den Göttern bestraft wird und künftig eine schweißtreibende Aufgabe immer und immer wieder erfüllen muss ‐ ohne Aussicht auf Gelingen. Nun hat Valentin Zepf im Gegensatz zu Sisyphos nichts ausgefressen und muss auch nicht als Strafe gegen Gegner antreten, die ihm an Körpermasse weit überlegen sind. Aber dennoch muss sich Zepf ein wenig wie der tragische Held aus der griechischen Mythologie vorkommen, der jeden Tag einen Felsbrocken den Berg hinaufwälzen muss, der am Gipfel angekommen, wieder zu Tal rast und die Plackerei von Neuem beginnt.

Opfern für die Mannschaft

Beim SV Dürbheim erfüllt der Endzwanziger eine der undankbarsten Aufgabe für seine Mannschaft und stellt sich in den Dienst der Sache. Der Freistilexperte mit einem Körpergewicht von knapp unter 90 Kilogramm ringt in der Oberliga-Saison für den SV Dürbheim oftmals im ungewohnten klassischen Stil und dazu noch in weit höheren Gewichtsklassen als der seinen.

Valentin Zepf vom SV Dürbehim in Rot kämpft gegen Manuel Dieterle vom AV Hardt. (Foto: Frank Riedinger )

„Ich bin notdürftig eingesprungen, weil die Gewichtsklasse sonst unbesetzt bleiben würde“, sagt Valentin Zepf. Doch was spornt ihn an, sich immer wieder aufs Neue gegen schier unbesiegbare Gegner, die zum Teil 130 Kilogramm auf die Waage bringen, auf die Matte zu gehen? „Ich habe in jedem Kampf zwei Ziele, die ich auch erreichen will: Ich will die zweite Runde erreichen und keine Schulterniederlage hinnehmen“, sagt Zepf ruhig.

Minimalziele erreicht

Diese Minimalziele, die seiner Mannschaft im Kampf um den Verbleib in der Liga wichtige Punkte retten können, schafft Valentin Zepf auf fast wunderbare Weise. Zweimal brachte er bereits in dieser Oberliga-Saison einen Kampf im Schwergewicht über die Zeit, verlor die Scharmützel zwar nach Punkten, überließ dem Gegner damit aber lediglich nur jeweils einen Mannschaftspunkt ‐ einmal gegen Sebastian Stängle TSV Herbrechtingen (130 Kilogramm griechisch-römisch) und einmal gegen Angelos Apostolidis vom KSV Musberg (98 Kilogramm Freistil). „An diesen Tagen ist es ganz gut gelaufen“, resümiert Zepf.

Unerwartet überraschend

Bei der jüngsten 3:25-Niederlage des SV Dürbheim im Rückkampf gegen den TSV Herbrechtingen holt Valentin Zepf im Schwergewicht (130 Kilogramm Freistil) die einzigen drei Punkte für seine Mannschaft, als er Christoph Krämer eine 0:3-Punktniederlage beibrachte. Unerwartet ja, überraschend nein.

Fünf Gewichtsklassen in einer Saison

„Athleten, die aus solch einem Holz geschnitzt sind, sind heutzutage rar gesät: loyal und unfassbar diszipliniert. Mit seinem Gewicht muss er damit rechnen, vom Gegner durch die Luft gewirbelt zu werden. Aber er lässt sich auf diese Aufgabe ein und stellt sich in den Dienst der Mannschaft“, sagt Patrick Kupferschmid, Sportvorstand Ringen beim SV Dürbheim, über Valentin Zepf. Und eine Anekdote über den talentierten Ringer hat Kupferschmid noch von 2019 auf Lager. Da rang Valentin Zepf in einer Saison der Verbandsliga in fünf verschiedenen Gewichtsklassen und Stilarten ‐ 75, 80, 86, 98 und 130 Kilogramm. „75 Kilogramm Freistil ‐ das hat er einmalig gemacht, Gewicht abgekocht und den Kampf mit 15:0 gewonnen“, staunt Kupferschmid immer noch über diese Willensleistung. Wie ist das möglich? „Da muss man sich viel bewegen, und abends gibt es einen Apfel“, sagt Valentin Zepf lapidar.

Keine Chance? Ergreife sie!

Dabei sind dem jungen Mann, der nicht viele Worte macht, bislang die richtig großen Brocken erspart geblieben. „Die Differenz beim Gewicht war bisher zum Glück nicht ganz so groß, lag nie über 100 Kilogramm“, sagt Zepf. Sein Vorteil ist seine technische Brillianz, mit der er seinen schwereren Gegner Paroli bietet. „Im Normalfall zieht der Leichtere zu 99 Prozent den Kürzeren. Aber es kommt auch darauf an, ob der Gegner sein Gewicht richtig einzusetzen weiß oder nicht“, erklärt Zepf. Und an diesem Punkt sucht der Dürbheimer seine Chancen. „Ein Trainer hat einmal zu mir gesagt: Du hast keine Chance, also ergreife sie! Das ist dann vieles eine Kopfsache, ob man es schafft oder nicht. Und ob es sich für die Mannschaft lohnt, die hinter einem steht.“

Heimsieg und Klassenerhalt

Nun stehen für Valentin Zepf und den SV Dürbheim der Endspurt der Saison an. Der Klassenerhalt in der Oberliga ist so gut wie sicher. Sechs Punkte Vorsprung hat der SV Dürbheim als Vorletzter auf das Schlusslicht. Der Höhepunkt wird gegen den Tabellenletzten AC Röhlingen am 15. Dezember in Dürbheim erwartet. Dann soll der Ligaverbleib mit einem Heimsieg gefeiert werden. Und wahrscheinlich „darf“ Valentin Zepf wieder in einer „fremden Welt“ ringen. „Wenn ich wieder in meiner Gewichtsklasse und im Freistil ringen darf, ist mir das auch recht.“ Denn den Sisyphos auch in Zukunft zu geben, „muss ich nicht unbedingt“, gesteht er unumwunden.