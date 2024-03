Unbekannte beschädigen in Dürbheim ein abgestelltes Auto

Unbekannte beschädigen in Dürbheim ein abgestelltes Auto

Dürbheim / Lesedauer: 1 min

In der Nacht von Samstag auf Sonntag haben unbekannte Täter einen abgemeldeten VW Golf beschädigt, welcher auf einem privaten Grundstück in der Lehrstraße Ecke Silcherstraße abgestellt war. An dem Wagen schlugen die Täter eine Seitenscheibe ein und beschädigten die Windschutzscheibe sowie den Dachhimmel.