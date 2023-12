SV Dürbheim feiert finalen Heimsieg und den Klassenerhalt

Oberliga Württemberg: SV Dürbheim - AC Röhlingen 25:8. Im letzten Saisonkampf der Oberliga Württemberg zeigten die Mannschaften des SV Dürbheim und des AC Röhlingen nochmals Ringsport vom Feinsten und begeisterten die 200 Zuschauer über alle zehn Einzelkämpfe hinweg. Das Ergebnis von 25:8 täuscht über den wahren Kampfverlauf etwas hinweg, denn der Unterschied war bei weitem nicht so, wie es die nackten Zahlen ausdrücken. Doch an diesem Abend hatten die SVD-Ringer das Momentum auf ihrer Seite und drückten in den entscheidenden Phasen dem Duell ihren Stempel auf.

Mit diesem Sieg überholte der Aufsteiger gar den SV Ebersbach und beendete die Saison auf einem nicht für möglich gehaltenen 7. Tabellenplatz und sicherte sich somit den Klassenerhalt. Die junge Röhlinger Mannschaft um Interimstrainer Berthold Stark, die über die gesamte Saison mit etlichen Ausfällen und Verletzungen zu kämpfen hatten, müssen dagegen den Gang in die Verbandsliga Württemberg antreten.

Beide Teams waren nochmals in Bestbesetzung angetreten und kämpften engagiert um jeden einzelnen Punkt. Höhepunkt des Abends war aus SVD-Sicht der letzte Kampf in der Gewichtsklasse 75 Freistil. Hier lag Mathias Zepf gegen den starken, ehemals international für Ungarn im Einsatz tätigen, Norbert Lukacs (24. WM 2018, 13. EM 2018) schier aussichtslos mit 0:14 Punkten im Hintertreffen. Doch nach der letzten Aktion von Lukacs setzte Zepf alles auf eine Karte und legte mit einem astreinen Konter den völlig verdutzten Gästeringer auf beide Schultern. Die Dürbheimer Turnhalle tobte und die Zuschauer bejubelten einen fulminanten Abschluss dieses Kampfabends.

Zuvor hatte Maxim Sarmanov (SVD - 57 kg) gegen den gefährlichen Jonas Stark alle Hände voll zu tun. Zwar führte Sarmanov über die gesamte Kampfzeit, doch musste er sich bis zu seinem Schultersieg bei deutlicher 15:1-Führung enorm ins Zeug legen. Bis in die sechste Kampfminute gelang es Manuel Mattes (SVD - 130 kg) mitzuringen, doch dann setzte Botond Lukacs nochmals seine Techniken an und kam zum 0:15-Überlegenheitssieg.

Einen rassigen Kampf boten Kastriot Sedolli (SVD - 61 kg) und Stefan Maierhöfer. Mit einer 10:5-Führung ging Sedolli in die Pause. In der zweiten Kampfhälfte ging Sedolli nochmals in ein erhöhtes Tempo und holte sich mit weiteren hohen Wertungen den 20:5-Überlegenheitssieg. Zunächst gelang es Valentin Zepf (SVD - 98 kg) stilartfremd den Kampf gegen Dennis Wolf im Standkampf offen zu halten. Nach einer kleinen Unachtsamkeit wurde er jedoch von Wolf in die Brückenlage befördert, aus der es trotz heftiger Gegenwehr kein Entrinnen mehr gab.

Im letzten Kampf vor der Pause ging Dominik Mattes (SVD - 66 kg) mit einem tollen Vierer-Wurf gegen Adrian Maierhöfer in Front. Diese baute er zur 9:3-Pausenführung auf. Doch der Röhlinger gab sich zu keiner Sekunde geschlagen und blieb stets gefährlich. Mattes musste sich eine gefährliche Wurf-Aktion gefallen lassen, kämpfte sich jedoch clever heraus. Am Ende stand ein verdienter 14:8-Punktsieg für ihn auf der Tafel, der SVD führt mit 10:8 Punkten zur Halbzeit.

Ziemlich ausgeglichen verlief die Begegnung zwischen Sebastian Zepf (SVD - 86 kg) und Luis Aschauer. Nach einer knappen Gästeführung kam Zepf immer besser in den Kampf und baute diese auf 7:4 Punkte aus. Mit der letzten Kampfwertung verkürzte Aschauer noch auf 7:6, doch auch dieser eine Mannschafts-Wertungspunkt floss auf die Habenseite des SVD. Permanent in der Vorwärtsbewegung rang Stefan Dobri (SVD - 71 kg). Gegen Henrik Geiger punktete er konstant und konnte nach 1.53 Minuten den Kampf vorzeitig mit 18:0 Punkten beenden.

Den Sack für den SVD machte im Anschluss Michael Kalmbach (80 kg) zu. Gegen den, durch langes Nasenbluten zunehmend gehandicapten Dominik Liesch, rang Kalmbach clever und routiniert sein Pensum runter. Mit kalkuliertem Risiko und gleichzeitigem Vorwärtsdrang erkämpfte sich Kalmbach Punkt um Punkt und stellte mit dem verdienten 8:2 Punktsieg den Heimerfolg vorzeitig sicher.

Ringertrainer Pascal Mattes (SVD - 75 kg G) ließ dem jungen Linus Koch an diesem Abend keine Chance. Er holte sich sichere Wertungen, die nach 3.51 Minuten den vorzeitigen Überlegenheitssieg zur Folge hatten. Zum Abschluss folgte der bereits erwähnte Husarenstreich von Mathias Zepf, ehe sich beide Mannschaften noch zu einem gemeinsamen Team-Foto auf der Matte einfanden.

Bundesliga-Kampfrichterin Franziska Stadtmüller (RWG Mömbris-Königshofen/Hessen) zeigte eine einwandfreie Leistung und hatte die durchweg faire Begegnung zu jeder Zeit sicher im Griff.